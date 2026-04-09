경기도교육청, AI·과학 활용 '찾아가는 건강교실' 가동

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 9일부터 AI 활용 학생 주도 건강교육을 도입했다.
- 920개 학교 대상 척추 검사·눈 검진·아기 돌보기 체험 운영한다.
- 의료단체 협력 데이터 축적으로 건강 관리 체계 완성한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
인공지능(AI) 신체 검진·아기 돌보기 체험 등 도입
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 '세계 보건의 날'을 맞아 인공지능(AI)과 첨단 과학 장비를 활용한 학생 주도형 건강·보건 교육 체계를 구축하고 도내 학교 현장에 본격 도입한다.
도교육청은 9일부터 도내 920여 개 학교를 대상으로 '건강을 위해 함께, 과학의 편에 서다'를 주제로 한 '찾아가는 과학 기반 건강교육'을 운영한다고 밝혔다.
이번 교육은 기존의 일방향 강의나 전시 중심에서 벗어나 학생들이 직접 첨단 장비를 이용해 자신의 건강 상태를 확인하는 체험형으로 구성됐다.
주요 교육 내용은 ▲AI 기반 척추 측만증·거북목 검사 ▲눈 건강 의료 검진 ▲AI 아기 돌보기 체험 등으로 구성됐다. 학생들은 AI 장비를 통해 자신의 신체 데이터를 직접 측정하고, 이를 바탕으로 올바른 생활 습관 개선 방안을 스스로 고민하는 기회를 갖게 된다.
또한 최근 사회적 문제로 대두된 마약 및 약물 오남용 예방을 위해 연극과 뮤지컬 등 학생들의 흥미를 유발하는 참여형 콘텐츠 교육도 병행될 예정이다.
특히 이번 사업에는 경기도의사협회, 치과의사협회, 한의사협회, 약사회 등 지역 내 핵심 의료단체들이 힘을 보탠다. 전문가들이 직접 학교를 방문해 학생들을 지도하며, 현장에서 보건교사들이 겪는 질의 사항에 대한 답변을 데이터베이스(DB)화한다.
도교육청은 이렇게 축적된 데이터를 향후 AI 기반 건강 상담 및 학교 의료 데이터 시스템 구축의 기초 자료로 활용할 방침이다. 이를 통해 지역 및 학교 여건에 따른 건강 교육 격차를 줄이고 체계적인 학생 건강 관리 체계를 완성한다는 구상이다.
도교육청 학생건강증진센터는 찾아가는 교육을 통해 더 많은 학생이 과학 기반 건강 교육을 경험할 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않을 계획이다.
도교육청 관계자는 "학생들이 자신의 건강 데이터를 직접 눈으로 확인하는 과정 자체가 가장 큰 교육적 효과를 낸다"며 "전국 최대 규모인 경기 교육 현장에 과학기술이 접목된 보건 교육을 정착시켜 아이들이 건강한 미래 인재로 성장하도록 돕겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com