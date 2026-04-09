청년 자산 형성 '서울 영테크 2.0' 추진…맞춤형 상담 도입

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 9일 청년 재무 상담과 금융교육 프로그램인 '서울 영테크'를 고도화해 '2.0' 버전을 추진한다.
- 기존 프로그램 참여자들은 순자산 44.8%, 총자산 39.1% 증가 효과를 봤으며 만족도도 4.8점으로 높았다.
- 업그레이드된 버전은 그룹 상담 도입, 상담 횟수 확대, 생애주기별 교육 신설 등으로 맞춤형 지원을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 청년들이 안정적으로 자산을 형성할 수 있도록 재무 상담과 금융교육을 지원하는 '서울 영테크'를 고도화하고 본격적인 '서울 영테크 2.0' 추진에 들어간다.
9일 서울시에 따르면 '서울 영테크'는 2년 이상 참여자 대상 분석에서 첫 상담 대비 순자산과 총자산이 각각 44.8%, 39.1% 증가하는 효과를 보였다. 2021년 11월부터 지난해 말까지 재무 상담과 금융교육을 받은 청년은 7만5000여 명으로, 이들 중 상담 품질은 재무 상담 4.8%, 금융교육 4.6%(각 5점 만점)로 높은 만족도를 나타냈다.
업그레이드된 '서울 영테크 2.0'은 맞춤형 상담과 생애주기별 교육을 통해 청년의 금융 지식을 강화할 예정이다. 그룹 상담을 새롭게 도입해 1:4 비율로 진행하고, 심화 상담을 1:10 비율로 제공한다. 상담 횟수는 총 3회에서 4회로 확대된다.
또 재무 상담과 교육을 마친 참여자는 1:10 그룹을 구성해 심화 과제를 수행하며 토론을 통해 올바른 금융 관념을 확립하는 지원을 받는다. 금융교육은 기초에서 심화까지 다양한 주제로 진행되며, 전문가와의 상시 상담을 통해 맞춤형 지식이 전달된다.
올해부터 청년의 생애주기에 맞춘 새로운 교육 과정이 도입된다. 이와 함께 사회적 취약계층 청년을 위한 금융특강도 계획돼 있다. 청년들이 시간과 장소에 구애받지 않고 교육에 참여할 수 있도록 온라인 강의도 더욱 확충된다.
시는 또 상담사와의 사적 접촉을 차단하고 상담의 개인정보 보호를 강화할 예정이며, 상담 일정을 사전에 합의하는 방식을 개선해 참여자가 원하는 시간과 장소를 선택할 수 있게 한다. 모든 상담 내용은 인공지능(AI) 기반 모니터링을 통해 관리될 예정이다.
'2026년 서울 영테크' 재무 상담·금융교육은 오는 13일 오전 10시부터 서울 영테크 누리집에서 신청 가능하다. 서울 거주 만 19세에서 39세의 청년들이 신청 가능하며, 제대군인은 최대 42세까지 지원을 받을 수 있다.
김철희 미래청년기획관은 "자산관리, 금융 정보 등이 꼭 필요하지만 마땅히 상담이나 교육받을 곳이 없었던 청년들에게 '서울 영테크'는 든든한 금융 안전망이 돼주고 있다"며 "청년들이 건전한 금융 습관과 경제관을 갖고 자립할 수 있도록 지속적으로 지원 하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com