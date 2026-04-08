서울시, 전세·대출사기 등 금융 피해 청년 대상 통합지원

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서울 거주 39세 이하 금융 피해 청년 대상

공적·사적 채무조정 제도 제안과 연계

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 전세·대출 사기 등 각종 금융 피해를 본 서울 거주 39세 이하 청년을 대상으로 각종 복지 서비스를 제공한다.

서울시복지재단 서울금융복지상담센터는 서울 거주 금융피해 청년을 대상으로 금융피해 청년을 위한 희망회복 지원서비스를 운영한다고 8일 밝혔다.

서울시복지재단 서울금융복지상담센터는 서울 거주 금융피해 청년을 대상으로 금융피해 청년을 위한 희망회복 지원서비스를 운영한다. [사진=서울시]

금융피해는 전세·대출 사기뿐만 아니라 불법사금융(법정이자율 초과, 불법채권추심) 등에 의한 피해를 뜻한다. 서울시는 이들에게 무료 종합채무상담과 채무조정 신청 지원, 복지서비스 연계를 통합 제공할 방침이다.

센터는 금융피해 청년의 부채현황과 생활 여건을 점검하고, '개인별 채무진단보고서'를 기반으로 상황에 맞는 채무관리 방안을 제안한다. 만약 정상 변제가 어려운 경우에는 공적 또는 사적 채무조정 제도 중 적합한 방안을 제시하며 절차 안내와 연계를 지원한다.

공적채무조정은 법원을 통한 개인회생·파산 절차며, 사적채무조정은 신용회복위원회와 협약된 금융기관 채무를 대상으로 한다. 개인회생 신청이 필요한 기준중위소득 140% 이하 청년에게는 변호사 보수, 송달료·인지대 등 법률비용도 지원한다. 또 대한법률구조공단, 소송구조변호사 등 기존 협력기관과도 병행한다.

금융피해로 심리적·생활적 어려움을 겪는 청년을 위해 ▲심리상담(서울시 마음건강지원사업) ▲주거복지(주거복지센터) ▲긴급복지(동주민센터·구청) ▲일자리(고용복지플러스센터) 등 복지 서비스를 이어준다. 채무상담 신청은 전화 1644-0120(1번 청년동행센터) 또는 서울금융복지상담센터 홈페이지에서 하면 된다.

한편 지난해 센터는 금융위기 청년 262명을 대상으로 채무상담을 제공했다. 이 중 69명(23%)이 금융피해를 경험한 청년이었다. 금융피해 유형은 ▲금융사기 36명(52%) ▲전세사기 29명(42%) ▲불법사금융 4명(6%)인 것으로 조사됐다.

정은정 금융복지센터장은 "금융피해를 경험한 청년들은 채무 문제뿐 아니라 심리적 불안과 생활 전반의 어려움을 동시에 겪는 경우가 많다"며 "채무상담과 조정지원, 복지서비스를 함께 지원해 청년들이 다시 일상으로 돌아가 재기를 준비할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 전했다.

100wins@newspim.com