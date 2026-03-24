서울시, 청년 전세사기 예방 위한 AI 분석 서비스 확대

임대계약 예정 만 39세 이하 청년 1인 최대 2회 계약 전 주택 위험도 비교

주택 권리·임대인 정보 24종 제공… '내집스캔' 앱서 주소 입력만으로 발급

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 전세 계약이 불안한 청년들을 위해 집 주소만 입력하면 AI가 임대인 및 주택 권리관계 정보를 분석해 전세사기 위험도를 알려주는 'AI분석 보고서' 서비스를 기존 1000 건에서 3000 건으로 확대한다고 25일 밝혔다.

이 서비스는 서울 지역에서 임대차계약 예정인 만 39세 이하 청년들에게 제공되며, 1인당 최대 2회 사용이 가능하다. 전세사기 피해자의 81%가 청년층인 만큼, 청년이 주택과 임대인 정보를 사전에 확인해 피해를 예방할 수 있도록 지원하기 위함이다.

시는 지난해 1000 명을 대상으로 실시한 이 서비스에서 만족도 91%, 재추진 희망 99%를 기록하며 그 효과를 확인했다. 이에 따라 지난 10일 발표한 청년주거안정대책의 일환으로 서비스 지원을 세 배로 확대하기로 했다.

'전세사기 위험분석 보고서'는 공개 데이터를 AI로 분석해 잠재 위험을 진단해준다. 세입자가 계약 전 임대인의 민감 정보 동의를 받기 어려운 현실을 데이터 기반의 AI 예측 모델로 보완한 것이며, 집 주소만 입력하면 종합위험도 점수를 즉시 확인할 수 있다.

AI분석서비스 이용화면. [서울시 제공]

특히 청년 임차인이 불안해하는 다가구 주택의 '선순위 보증금' 규모를 예측해 제공한다. 개별 등이 불가능한 다가구주택은 보증금 우선순위를 파악하기 어려워 전세사기에 취약했으나, 이를 빅데이터 및 AI 분석으로 보완했다. 등기부등본 및 건축물대장을 분석해 기존 보증금 규모를 추정하고, 임차인이 계약 전 보증금 회수 가능성을 판단할 수 있도록 돕는다.

악성 무자본 갭투기 가능성을 평가하는 '임대인 다주택 보유' 정보도 제공된다. 임대인의 정보에 기반해 같은 소유자의 다주택 보유 가능성을 예측하고 종합위험도에 반영한다.

이번 서비스는 임대인이 동의할 경우 서로의 정보를 공개해 계약의 투명성을 높일 수 있으며, 동의하지 않더라도 주택 권리 분석 12개 항목은 그냥 확인할 수 있도록 설계됐다. 보고서는 임대인 정보와 주택 정보를 교차 분석하여 금융 건전성과 생활 안정성을 파악한 결과를 종합위험도 점수로 제공한다.

서울 지역에서 임대차계약을 예정한 만 39세 이하 청년은 서울주거포털(housing.seoul.go.kr), 청년몽땅정보통(youth.seoul.go.kr)의 전세사기 위험분석 보고서 배너를 통해 '내집스캔'에 접속한 뒤, 서울시 무료 쿠폰을 적용해 이용할 수 있다. 25일부터 1인 최대 2회까지 무료로 지원된다.

최진석 서울시 주택실장은 "청년의 주거안정을 위해 AI 및 빅데이터 기반 위험분석을 표준화해 계약 전 위험을 차단하고, 안전한 의사결정을 돕기 위해 지원을 확대한다"며 "임차인 보호를 강화하는 동시에 임대인과 임차인 간 투명한 임대차 문화가 확산되길 기대한다"고 말했다.

jycafe@newspim.com