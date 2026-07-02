[종합] 美 6월 고용 '예상 밖 급랭'에도 실업률 4.2%로 하락...'견조한 노동시장' 유지

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고용 증가, 예상치 절반 수준 그쳐…경제활동참가율 4년 만에 최저

해고는 여전히 적어 노동시장 버팀목 유지…연준 추가 금리 인상 전망은 유지

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 6월 고용 증가세가 시장 예상을 크게 밑돌며 둔화했지만 실업률은 오히려 하락했다. 경제활동참가율이 4년여 만에 최저 수준으로 떨어진 영향이 컸지만, 기업들의 해고가 여전히 낮은 수준을 유지하면서 노동시장의 기초 체력은 견조한 것으로 평가됐다.

미국 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 2일(현지시간) 발표한 고용보고서에서 6월 비농업부문 고용이 5만7000명 증가했다고 밝혔다. 이는 5월의 12만9000명(하향 수정)보다 크게 둔화한 것으로, 다우존스(11만5000명)와 로이터(11만명)가 집계한 시장 예상치를 모두 크게 밑돌았다.

5월 고용 증가폭도 당초 17만2000명에서 12만9000명으로 하향 수정됐다.

미국 실업률과 비농업 고용 추이, 자료=미 노동통계국(BLS), 2026.07.02 koinwon@newspim.com

이번 수치는 미국 독립기념일(7월 3일) 연휴를 앞두고 하루 앞당겨 발표됐다.

로이터는 이번 고용 둔화가 앞선 3개월 연속 강한 고용 증가에 따른 조정 성격이 강하며 노동시장 여건이 본격적으로 악화됐음을 의미하는 것은 아닐 가능성이 크다고 분석했다. 중소기업 고용계획 등 그동안 정부 통계보다 부진했던 다른 노동시장 조사 결과와도 보다 부합하는 수준이라는 평가다.

고용지표 발표 전 CME 페드워치에 따르면 금융시장은 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 인상할 가능성을 약 50.7%로 반영했다. 미 연방준비제도(Fed)는 지난달 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했지만 분기 경제전망(SEP)을 통해 올해 추가 금리 인상 가능성을 시사한 바 있다.

경제학자들은 최근 이민 단속 강화로 노동 공급이 줄면서 노동연령 인구 증가를 감안하더라도 매달 0~5만개의 일자리만 늘어나면 고용시장을 유지할 수 있는 구조로 바뀌었다고 보고 있다.

◆ 실업률 4.2%로 하락…경제활동참가율은 4년 만에 최저

6월 실업률은 4.2%로 전달의 4.3%보다 낮아졌다. 다만 실업률 하락은 고용시장 개선보다는 경제활동참가율 하락의 영향이 컸다.

경제활동참가율은 0.3%포인트 떨어진 61.5%를 기록하며 2021년 3월 이후 가장 낮은 수준으로 내려갔다. 가계조사 기준 취업자는 한 달 새 50만7000명 감소했다.

시간당 평균임금은 전월 대비 0.3%, 전년 동기 대비 3.5% 상승해 모두 시장 예상에 부합했다.

업종별로는 전문·기업서비스업이 3만6000명 증가하며 가장 많은 일자리를 창출했다. 사회복지 서비스업은 2만5000명, 헬스케어는 2만2000명 증가했으며 정부 부문 고용도 8000명 늘었다.

반면 레저·숙박업은 6만1000명 감소하며 가장 큰 폭의 감소를 기록했다. 노동통계국은 계절적 채용이 예년보다 부진했던 영향이라고 설명했다. 시장에서는 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 개최로 약 4만명의 추가 고용이 발생할 것이라는 전망도 있었지만 실제 통계에는 뚜렷하게 반영되지 않았다.

◆ "해고 적어 노동시장 견조"…유가 안정에 하방 위험도 완화

미국 노동시장의 견조함은 역사적으로 낮은 수준의 해고가 이어지고 있는 데서 비롯된 것으로 분석된다.

다만 콘퍼런스보드가 지난 1일 발표한 조사에서는 '일자리를 구하기 어렵다'고 응답한 소비자 비중이 6월 기준 약 5년 반 만에 최고치를 기록하는 등 일부 노동시장 지표는 여전히 둔화를 시사하고 있다.

기업들은 지난해 관세 불확실성과 최근 중동 분쟁 등 대외 변수에도 코로나19 이후 겪었던 구인난을 의식해 해고를 최대한 자제하고 있는 것으로 풀이된다.

시장에서는 미국과 이란의 휴전 합의로 국제유가가 전쟁 이전 수준으로 되돌아오면서 노동시장 하방 위험도 다소 완화됐다는 평가가 나온다. 일부 경제학자들은 최근의 견조한 고용 흐름이 올해도 이어질 것으로 전망했다.

koinwon@newspim.com