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2026.07.02 (목)
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[코인 시황] 비트코인 6만달러 회복…'고래 매집' 신호에 메타플래닛·로빈후드까지 생태계 확장

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  • 비트코인이 2일 6만1000달러를 회복하며 반등했다
  • 장기보유·메타플래닛 매집, 로빈후드 메인넷 등 호재가 겹쳤다
  • 다만 초대형 고래 매수와 위험자산 선호 회복이 향방 변수다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장기 보유자 순매수 전환…"약세장의 바닥 신호"
메타플래닛, 2823BTC 추가 매입…세계 3위 보유 기업
"기관 시대 열린다"…이더리움 생태계도 재편

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인(BTC) 가격이 2일 6만1000달러선을 회복하며 반등에 나섰다. 장기 보유자들의 매집 전환과 일본 상장사 메타플래닛의 대규모 비트코인 추가 매입, 로빈후드의 블록체인 메인넷 출시, 이더리움 기관 생태계 확대 등 암호화폐 시장을 둘러싼 긍정적인 재료가 잇따르면서 투자심리가 개선되는 모습이다.

다만 초대형 고래 투자자들의 본격적인 매집은 아직 확인되지 않아 상승세가 이어질지는 추가 확인이 필요하다는 분석도 나온다.

비트코인(BTC) 가격은 한국 시간 오후 7시 20분 기준 24시간 전에 비해 4.32% 오른 6만1108달러에 거래되고 있다. 전날 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 "인플레이션 위험이 완화됐다"고 언급한 이후 낙폭을 만회하며 다시 6만달러 위로 올라섰다. 워시 의장은 다만 연준의 2% 물가 목표를 재확인하며 이달 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 향후 발표될 경제지표를 보고 판단하겠다는 입장을 밝혔다.

같은 시간 이더리움(ETH)은 4.46% 오른 1641달러, XRP는 3.35% 오른 1.07달러, 솔라나(SOL)는 7% 오른 80.15달러에 거래되는 등 주요 알트코인도 일제히 오름세다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.07.02 koinwon@newspim.com

◆ 장기 보유자 순매수 전환…"약세장의 바닥 신호"

시장에서는 온체인 데이터가 긍정적인 변화를 보여주고 있다는 점에 주목하고 있다.

글래스노드에 따르면 최소 155일 이상 비트코인을 보유한 장기 보유자(Long-Term Holder)의 순포지션 변화가 오랜 순매도 국면을 마치고 다시 순매수로 전환됐다.

현재 장기 보유자들은 순기준 약 5만~10만BTC를 매집한 것으로 추산된다. 규모는 과거 강세장 당시 40만BTC에 달했던 매집세에는 미치지 못하지만, 약세장에서 투자심리가 개선되고 있다는 신호로 해석된다.

글래스노드는 "역사적으로 장기 보유자의 순매수 전환은 시장이 약세를 보일 때 자주 나타났으며, 장기 투자자들이 보유량을 늘리는 동안 단기 투자자들은 위험 노출을 줄이는 경향이 있다"고 설명했다.

'축적 추세 점수(Accumulation Trend Score)'도 상승세를 보였다. 특히 1BTC 미만을 보유한 개인 투자자들과 100~1000BTC를 보유한 중형 투자자들의 매수 강도가 가장 높았다.

반면 1만BTC 이상을 보유한 초대형 고래들은 아직 중립적인 움직임을 유지하고 있어 글래스노드는 "아직 완전한 축적 국면으로 판단하기는 이르다"고 평가했다.

메타플래닛, 2823BTC 추가 매입…세계 3위 보유 기업

기업들의 비트코인 매집도 이어지고 있다.

일본 상장사 메타플래닛은 비트코인 2823개를 추가 매입했다고 발표했다. 매입 규모는 약 1억7070만달러이며 총 보유량은 4만3000BTC(약 26억달러)로 늘어났다.

이로써 메타플래닛은 비트코인 트레저리스 기준 스트래티지(MSTR)와 트웬티원 캐피털(XXI)에 이어 세계에서 세 번째로 많은 비트코인을 보유한 상장사가 됐다.

회사는 비트코인 옵션 전략을 활용한 '비트코인 수익 창출(Bitcoin Income Generation)' 사업도 함께 확대하고 있다. 해당 사업은 2분기 17억5000만엔의 영업수익을 기록했으며 최근 12개월 누적 매출은 약 114억엔에 달했다.

메타플래닛은 비트코인을 공격적으로 축적하는 동시에 옵션 전략으로 안정적인 현금흐름을 확보하는 '투트랙 전략'을 강화하고 있다고 설명했다.

로빈후드, 블록체인 메인넷 출시…"온체인 금융 본격화"

암호화폐 금융 인프라도 빠르게 확대되고 있다.

로빈후드(HOOD)는 영국 런던에서 열린 행사에서 자체 레이어2 블록체인인 '로빈후드 체인(Robinhood Chain)'의 공개 메인넷을 출시했다.

아비트럼(ARB) 기반으로 구축된 로빈후드 체인은 토큰화된 실물자산(RWA)과 탈중앙화금융(DeFi)을 위한 네트워크다.

회사는 동시에 120여 개국에서 이용 가능한 토큰화 주식 거래 서비스를 시작했으며, 투자자들이 토큰화된 주식을 24시간 거래하고 이를 디파이 생태계에서 담보나 대출 자산으로 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.

달러 기반 스테이블코인 USDG를 활용한 탈중앙화 대출 서비스 '로빈후드 언(Robinhood Earn)'도 공개했다. 예상 연 수익률(APY)은 7%다.

이와 함께 유럽에서는 암호화폐 외에 원자재·ETF·외환까지 무기한 선물 거래를 확대하고, 영국 암호화폐 거래 서비스와 캐나다 사업도 본격적으로 시작할 계획이라고 밝혔다.

◆ "기관 시대 열린다"…이더리움 생태계도 재편

이더리움 생태계에서도 기관투자자 확대를 위한 움직임이 본격화됐다.

새롭게 출범한 '이더리움 인스티튜셔널(Ethereum Institutional)'은 교육과 정책 제언, 기관 대상 커뮤니케이션을 통해 금융기관들의 이더리움 채택을 지원하는 역할을 맡는다.

스탠다드차타드는 이번 조직이 이더리움과 글로벌 금융기관 간의 소통 공백을 메우고 더 많은 토큰화 자산과 스테이블코인, 금융시장 인프라를 이더리움 위에 구축하는 계기가 될 것으로 평가했다.

에테리얼라이즈의 비벡 라만 CEO는 "이더리움은 하나의 조직이 운영하는 시스템이 아니라 독립적인 참여자들이 함께 발전시키는 네트워크"라며 "이번 출범은 탈중앙화 모델이 실제로 작동하고 있음을 보여주는 사례"라고 말했다.

아즈텍랩스와 스파크, 비트와이즈 등 주요 업계 관계자들도 이번 출범을 이더리움 생태계가 기관투자자 시대를 맞아 더욱 성숙해지고 있음을 보여주는 신호라고 평가했다.

시장에서는 비트코인이 6만달러선을 회복한 가운데 장기 보유자들의 매집 전환과 기업들의 비트코인 확보 경쟁, 블록체인 금융 인프라 확대가 중장기적으로는 암호화폐 시장의 기반을 강화하는 요인이 될 것으로 보고 있다. 다만 AI 관련주 조정이 위험자산 선호 회복으로 이어질지, 초대형 고래들의 매수세가 본격화될지는 향후 시장 방향을 결정할 핵심 변수로 꼽힌다.

koinwon@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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