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2026.07.03 (금)
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美 6월 고용 예상보다 약해…연준 금리 인상 우려 후퇴

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  • 미 노동부가 2일 6월 비농업 신규 고용이 5만7000건에 그쳤다고 발표했다
  • 실업률 하락은 경제활동참가율 급락에 따른 착시로, 레저·접객업 고용이 특히 부진했다
  • 고용 둔화로 연준의 금리 인상 압력이 약해지며 9월 인상 확률이 낮아지고 증시는 상승했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6월 비농업 신규 고용 5만7000건으로 기대치 11만 건 하회
실업률 4.2%로 내렸지만 전문가 '착시 현상'에 무게

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국의 6월 신규 고용이 시장 예상의 절반 수준에 그쳤다. 석 달 연속 이어지던 깜짝 호조가 꺾인 것이다. 다만 강한 고용시장과 높은 인플레이션에 따른 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상을 우려하던 시장은 오히려 안도하는 분위기다. 고용 둔화가 연준의 긴축 압력을 덜어줄 것이라는 해석에 무게가 실린다.

2일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 6월 비농업 부문 신규 고용은 5만7000건으로 시장 예상치 11만 건을 크게 밑돌았다. 4월과 5월 고용도 총 7만4000건 하향 수정돼, 노동시장이 앞서 알려진 것만큼 뜨겁지 않았음을 시사했다. 반면 실업률은 4.3%에서 4.2%로 오히려 내렸다.

이번 부진은 올해 들어 이어진 상방 서프라이즈 행진과 뚜렷이 대비된다. 지난달에는 고용이 예상을 크게 웃돌며 금리 인상 공포에 증시가 급락한 바 있다. 그만큼 시장은 경기 과열 신호에 민감해져 있었고, 이번 보고서는 그 긴장을 일단 누그러뜨린 셈이다.

미국 제너럴 일렉트릭 공장에서 일하는 노동자의 모습,[사진=블룸버그] 

◆ 실업률 하락은 '착시'…월드컵에도 레저·접객업은 고용 쇼크

헤드라인 실업률 하락에는 착시가 숨어 있다는 지적이 나왔다. F.L.퍼트넘인베스트먼트매니지먼트의 엘런 헤이즌 수석 시장전략가는 "경제활동참가율이 61.8%에서 61.5%로 크게 떨어졌고 노동인구가 72만 명 줄었다"며 "분모가 작아져 수치상 실업률이 4.2%로 내려간 것"이라고 분석했다. 그는 "노동 공급이 부족해서인지, 기업의 노동 수요가 없어서인지가 진짜 질문인데 아직 판단하기 이르다"고 설명했다.

임금 상승률은 안정적이었다. 시간당 평균 임금은 전년 대비 3.5% 올라 인플레이션을 자극할 수준은 아니라는 평가다. 스파르탄캐피털증권의 피터 카딜로 수석 시장 이코노미스트는 "실업률이 4.2%로 내리고 임금 상승률이 3.5%인 점을 고려하면 '골디락스(뜨겁지도 차갑지도 않은)' 보고서로 볼 수 있다"고 진단했다.

업종별로 보면 부진의 진앙은 레저·접객업이었다. 이 부문은 일자리 6만1000개가 사라져 2020년 12월 이후 최악의 고용 부진을 겪었다. 포토맥펀드매니지먼트의 숀 스나이더 이코노믹 전략가는 "월드컵 특수를 기대했던 예상과 정반대"라고 짚었다. 인티그레이티드파트너스의 스티브 콜라노 최고투자책임자(CIO)는 "이란 분쟁과 에너지 가격 상승으로 소비자들이 재량 지출을 줄인 영향이 컸을 것"이라며 "분쟁이 완화되고 에너지 가격이 빠르게 내려오는 만큼 레저·접객업 고용 둔화는 되돌려지고 가속화할 수도 있다"고 내다봤다.

고용 증가는 여전히 헬스케어와 사회복지에 좁게 몰렸다. 콜라노 CIO는 "에너지 가격이 안정되면서 고용이 헬스케어 밖으로 넓어지는지가 관건"이라고 말했다.

케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.18 mj72284@newspim.com

◆ "워시, 한숨 돌렸다"…인상 압력 후퇴에 증시 반색

시장의 시선은 곧장 연준으로 향했다. 그동안 투자자들은 경제가 과열돼 케빈 워시 연준 의장이 금리 인상에 나설 가능성을 경계해 왔다. 이번 고용 부진은 그 압력을 덜어줬다는 평가다.

단기 금리 선물시장에서는 오는 9월 금리 인상 가능성을 약 60%로 반영하고 있다. 이는 고용보고서 발표 전의 약 75%에서 낮아진 수치다. 7월 인상 가능성은 20% 아래로 떨어졌다. 연준은 지난달 기준금리를 3.50~3.75% 범위에서 동결했으나, 함께 공개된 분기 전망에서 위원들은 연내 금리 인상을 예상했다.

애넥스웰스매니지먼트의 브라이언 제이컵슨 수석 이코노미스트는 "워시 의장이 이마의 땀을 닦을 수 있게 됐다"며 "노동시장은 과열되지 않았고 인플레이션 기대도 완화되고 있어, 연준은 원한다면 여름 내내 쉬어도 된다"고 판단했다. 50파크인베스트먼츠의 애덤 사한 최고경영자(CEO)는 "지난달에는 고용이 예상보다 강하게 나와 시장이 급락했다"며 "이번 보고서는 임박한 연준 인상을 걱정하던 이들이 한숨 돌리게 해줬다"고 했다. 그러면서 "인플레이션 공포가 끝났다는 뜻은 아니지만 단기적으로 인상 압력을 덜어준다"고 진단했다.

헤이즌 전략가는 "연준이 노동시장보다 인플레이션에 집중하겠다고 밝힌 만큼, 노동시장이 과열되지 않는 한 금리를 동결할 수 있다"며 "첫 인상 시점이 몇 시간 전 예상보다 한두 달 뒤로 밀렸다"고 말했다. 에릭 멀리스 시티즌스 글로벌마켓 공동 대표도 "참가율이 약해지고 채용이 식어가는 지금, 지난달 연준의 동결은 정책 실수가 아니라 신중한 인내로 보인다"며 "시장은 이미 긴축 가능성을 낮춰 잡고 있다"고 밝혔다.

다만 금리 인상 가능성이 사라진 것은 아니다. 골드만삭스자산운용의 케이 헤이그 채권·유동성 솔루션 글로벌 대표 겸 CIO는 "노동시장이 안정된 만큼 연준은 향후 인플레이션 지표를 보고 긴축 의지를 결정할 것"이라며 "연내 동결 경로가 여전히 유효하지만, 인플레이션이 다시 상방 서프라이즈를 내면 더 빨리 인상에 나설 수 있다"고 말했다. 카딜로 이코노미스트는 첫 인상 시점을 2027년 1분기로 내다보면서도 "시장은 연내 최소 한 차례, 4분기 인상에 베팅하는 분위기"라고 전했다.

주식시장은 예상보다 약한 고용을 반겼다. 뉴욕증시 개장 직후인 미국 동부시간 오전 9시 38분 다우지수와 S&P500지수는 각각 0.40%씩 올랐으며 나스닥종합지수는 0.26% 전진했다. 오라이언어드바이저솔루션스의 팀 홀랜드 CIO는 "오늘 아침은 나쁜 소식이 좋은 소식일 수 있다"며 "약한 고용 보고서는 금리 인상 가능성을 낮추고 최근의 인플레이션 압력이 일시적인지 지켜볼 시간을 연준에 벌어준다"고 말했다.

다코타웰스의 로버트 패블릭 선임 포트폴리오 매니저는 "약한 고용은 연준이 금리를 올릴 가능성을 낮추고 나아가 인하 가능성을 높인다"며 "유가 하락과 맞물려 주식 투자자에게 좋은 환경"이라고 평가했다.

롬바드오디에인베스트먼트매니저스의 플로리안 이엘포 매크로 총괄은 "우리가 바랄 수 있는 최선의 수치"라며 "노동시장은 괜찮게 굴러가고 있지만 인플레이션 압력을 가속할 만큼 뜨겁지는 않다는 뜻"이라고 말했다.

mj72284@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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