금감원, '홈플러스 사태' MBK 제재 심의 종결

AI 핵심 요약beta
- 금감원이 2일 MBK파트너스 제재심의를 마쳤다.
- MBK의 홈플러스 인수와 출자자 이익 침해 의혹을 심의했다.
- 제재 수위는 절차 진행 중이라 비공개했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 금융감독원이 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스의 홈플러스 인수 과정과 출자자 이익 침해 의혹과 관련한 제재 심의를 마쳤다. 다만 제재 수위는 비공개하기로 했다.
금감원은 2일 기자단 공지를 통해 제14차 제재심의위원회를 열고 MBK 관련 안건을 심의·의결했다고 밝혔다.
금감원은 MBK의 제재 수위에 대해서는 "제재 절차가 진행 중인 만큼 구체적인 제재 수준 등 제재심의위원회 심의 결과는 공개하지 않는다"고 했다.
통상적으로 금감원이 기관 경고 이상의 제재를 결정하면 증권선물위원회, 금융위원회 등을 거쳐 확정된다.
이날 금감원의 결정은 약 5개월 만에 나왔다. 작년 1월 두 차례 회의 끝에 심의가 보류됐다가, 3일 홈플러스 회생계획안 가결 기한을 하루 앞두고 이뤄진 것이다.
금감원은 지난해 11월 MBK에 직무정지를 포함한 중징계를 사전통보한 바 있다. 직무정지는 일반 자산운용사 기준 영업정지에 준하는 중징계다. PEF 운용사(GP·업무집행사원)에 대한 중징계 추진은 당시가 처음이다.
yuniya@newspim.com