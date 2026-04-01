서울시, 청년 전세사기 예방 상담 확대…저녁 시간 운영 접근성 강화

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 전세사기 피해에 취약한 만 19~39세 청년 임차인을 직접 찾아가 계약 유의사항과 변호사 상담을 현장에서 제공하는 '찾아가는 전세사기 피해 예방·지원 현장설명회'를 올해 확대·정례화한다고 1일 밝혔다.
청년들의 전세사기 불안이 커진 가운데, 지난해 3회 설명회에는 125명이 참여해 만족도 4.5점(5점 만점)을 기록했다. 시는 올해 설명회를 8회로 늘리고, 피해가 두드러진 서남권역을 우선 방문해 청년 임차인이 바로 활용할 수 있는 실질적인 정보 전달에 나선다.
설명회는 ▶계약 단계별 유의사항을 실무 중심으로 짚어주는 전세사기 예방 특강 ▶전월세종합지원센터 소속 변호사·피해상담 공무원이 함께하는 1:1 맞춤 상담 ▶서울시 주거지원 정책 안내 등 3개 프로그램으로 구성돼, 청년 임차인은 계약 전 확인사항부터 피해 대응책까지 한자리에서 해결할 수 있다.
특히 1:1 상담에는 변호사와 피해상담 공무원들이 동시 배치돼, 법률·행정 양 측면의 맞춤 답변을 즉석에서 얻을 수 있다. '전세사기위험분석보고서'를 포함해 '전월세종합지원센터', '청년 더드림집+', '바로내집', 등 서울시 주거지원 제도도 상세히 안내돼 필요한 정보를 모두 챙길 수 있다.
시는 모든 설명회 일정을 지난해 시범 설명회에서 높은 호응을 이끌었던 시간대인 저녁 7시~9시로 8회 전 일정을 동일하게 편성해, 청년들이 퇴근 이후 부담 없이 참석할 수 있도록 했다.
설명회 참가 대상은 전세사기 피해 또는 우려가 있는 만 19~39세 청년 임차인으로, 신청은 서울주거포털(https://housing.seoul.go.kr/) 공지사항에서 문의는 서울시 주택정책과(☎02-2133-7280)로 하면 된다.
한편 서울시는 지난달 31일 오후 7시 서울시청 본관 3층 대회의실에서 올해 첫 설명회를 개최했다. 시는 2일 양천 청년센터, 6월 9일 금천 청년센터를 찾아간다. 하반기 5회 일정은 서울주거포털에 순차 공지할 예정이다.
이자영 서울시 주택정책과장은 "부동산 계약 경험이 부족한 청년들이 사전에 전세사기를 차단하고, 피해 발생 시 신속하게 지원받을 수 있도록 현장에서 바로 도움을 주는 설명회를 확대해 지속해서 지원을 강화하겠다"고 말했다.
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