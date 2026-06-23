119 신고자 위치 더 정확해진다…소방청, 정밀위치측정기술 현장 첫 적용

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기지국·와이파이·기압 정보 결합해 오차 15m 수준으로 축소

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청과 과학기술정보통신부가 긴급구조 상황에서 신고자의 위치를 보다 정확하게 파악할 수 있는 정밀위치측정 기술을 소방 현장에 처음 적용한다.

소방청과 과기정통부는 23일 기지국과 와이파이(Wi-Fi), 블루투스, 기압 정보 등을 복합적으로 활용하는 정밀위치측정 기술을 대전 지역 소방 현장에 최초 적용한다고 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

최근 초고층 건축물이 늘어나면서 재난 발생 시 구조 대상자의 정확한 위치를 신속하게 파악하는 것이 구조 활동의 핵심 요소로 떠오르고 있다. 하지만 기존 GPS나 이동통신 기지국 기반 위치정보만으로는 실내 공간에서 정확한 위치와 층수를 확인하는 데 한계가 있었다.

이에 과기정통부는 기존 위치정보 서비스의 한계를 보완하기 위해 정밀위치측정 기술을 개발하고, 지난 5월 이를 실제 현장에서 활용할 수 있는 통합 플랫폼 구축을 완료했다.

새 기술은 기지국과 와이파이, 블루투스, 기압 정보 등을 결합해 위치 오차를 기존 약 30m 수준에서 15m 수준으로 줄였다. 또한 수평 위치정보뿐 아니라 건물 내 높이 정보까지 제공해 구조 대상자가 위치한 층수도 파악할 수 있다.

소방청은 해당 기술을 긴급구조표준시스템에 적용하기 위해 과기정통부와 협력해 왔으며, 현재 대전소방본부를 중심으로 실제 구조 현장에서 기술 실증을 진행하고 있다.

소방청은 대전 지역 운영 결과를 토대로 현재 구축이 추진 중인 차세대 119통합시스템에도 정밀위치측정 기술을 적용하는 방안을 검토할 계획이다.

과기정통부는 오는 2027년 말까지 후속 연구개발을 통해 기술을 더욱 고도화할 방침이다. 5세대 이동통신(5G) 기지국의 거리·방향 정보와 다양한 위성항법시스템(GNSS) 정보를 추가 활용해 위치 오차를 10m 수준까지 줄이는 것이 목표다.

임정규 과기정통부 정보보호네트워크정책관은 "정확한 위치정보는 긴급구조의 골든타임 확보를 위한 핵심 요소"라며 "연구개발 성과가 실제 구조 현장에서 활용되어 국민의 생명과 안전을 보호할 수 있도록 관계기관과의 협력을 지속해 나가겠다"고 말했다.

김상현 소방청 장비기술국장은 "현재 대전 지역을 중심으로 정밀 위치측정 기술에 대한 실증을 진행할 예정이며, 향후 타 지역으로 확대 적용해 나갈 계획"이라며 "연구개발 결과의 성공적인 추진과 기술 확산을 위해 과학기술정보통신부와 긴밀한 협력체계를 구축하고 관계기관과의 협력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com