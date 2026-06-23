민간 전문가와 손잡고 하천·계곡 불법시설 정비…정부, 관문천 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 23일 민관협력위와 하천·계곡 불법시설 정비 현황을 점검했다
- 전문가들은 철거 과정에서 작업자·시민 안전과 집중호우 시 물 흐름·치수 안전 확보 방안을 논의했다
- 철거 이후 시설물 관리와 이용객 안전대책 필요성이 강조됐으며, 행안부는 민관 역량을 총결집해 정비를 추진하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 하천·계곡 불법시설 정비를 위해 민간 전문가들과 협력 체계를 강화하고 나섰다.
행정안전부는 23일 경기도 과천시 관문천에서 중앙안전관리민관협력위원회와 함께 불법시설 정비 현황을 점검했다고 밝혔다.
이번 현장 점검은 본격적인 여름철 행락객 증가와 집중호우 시기를 앞두고 하천·계곡 불법시설 정비 상황을 점검하고, 철거 과정에서의 안전관리 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 현장에는 김용균 행정안전부 자연재난실장을 비롯해 중앙안전관리민관협력위원회 공동위원장인 최성필 대한적십자사 본부장과 건축·가스·전기 분야 민간 전문가들이 참석했다.
전문가들은 불법시설 철거 과정에서 작업자와 시민의 안전을 확보하는 것이 중요하다고 강조하며, 집중호우 시 원활한 물 흐름 확보와 치수 안전 강화 방안에 대해 의견을 나눴다.
또한 철거 이후에도 안전사고가 발생하지 않도록 시설물 관리와 이용객 안전대책 마련 필요성을 제기하며 다양한 개선 의견을 제시했다.
김용균 행정안전부 자연재난실장은 "우리 모두의 소중한 공공자산인 하천·계곡을 온전히 국민께 돌려드릴 수 있도록, 민관의 역량을 총결집해 하천·계곡 불법시설을 정비해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com