포스코인터, 창사 첫 5억 달러 규모 글로벌 채권 발행 성공

AI 핵심 요약beta
- 포스코인터내셔널이 23일 첫 글로벌본드를 발행했다.
- 5년 만기 5억달러에 주문은 20억달러를 기록했다.
- 조달 자금은 외화차입 상환과 운영자금에 쓴다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 포스코인터내셔널(대표이사 사장 이계인)은 창사 이래 처음으로 글로벌본드 발행에 성공하며 글로벌 자본시장에 성공적으로 데뷔했다고 23일 밝혔다.
이번 채권은 5년 만기 5억 달러(약 7688억원) 규모의 단일 트랜치로 발행됐으며, 발행금리는 5년 미국 국채금리에 90bp를 가산한 수준으로 확정됐다. 총 주문 규모는 발행액의 4배 수준인 20억 달러를 기록했으며, 이에 따라 최초제시금리(IPG) 대비 30bp 축소된 수준에서 최종 발행이 결정됐다.
이번 발행은 포스코인터내셔널이 해외 자본시장에서 단독으로 진행한 첫 글로벌본드라는 점에서 의미가 크다는 설명이다. 최근 중동 지역 긴장 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 대규모 투자 수요를 확보하며 글로벌 투자자들로부터 사업 경쟁력과 성장성을 인정받았다.
특히 투자자들은 에너지와 식량 사업을 중심으로 한 성장 전략에 주목했다. 포스코인터내셔널은 호주 세넥스에너지 생산능력 확대를 통해 LNG 밸류체인 경쟁력을 강화하고 있으며, 인도네시아 팜 사업법인 PT.PAR을 중심으로 글로벌 식량사업 확장에도 속도를 내고 있다.
이번 조달을 통해 확보한 자금은 기존 외화 차입금 상환과 일반 운영자금 등에 활용될 예정이다. 투자자 구성은 지역별로 미국 27%, 유럽 6%, 아시아 67%였으며 기관별로는 자산운용사 65%, 은행 33%, 기타 2%로 나타났다.
포스코인터내셔널 관계자는 "이번 글로벌본드 발행은 해외 자본시장에서 포스코인터내셔널의 경쟁력과 성장성을 입증한 결과"라며 "조달 통화 다변화와 해외 투자자 기반 확대를 통해 안정적인 자금 조달 체계를 구축하고 글로벌 우량 발행사로서의 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com