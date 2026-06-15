장인화 "신안산선 안전인력 정규직화·증원"…포스코그룹 특단대책 마련

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코그룹이 고용노동부 주재 안전관리 점검 간담회에서 전 사업장의 안전관리 체계를 재점검하고 강도 높은 재발방지 대책을 추진하겠다고 밝혔다.

포스코그룹 장인화 회장이 '2026 CEO공감토크'에서 임직원들과 함께 의견을 나누고 있다. [사진=포스코그룹]

15일 포스코그룹에 따르면 이날 김영훈 고용노동부 장관 주재로 포스코그룹 안전관리 점검 및 재발방지 대책을 논의하는 간담회가 열렸다. 이번 간담회는 지난 9일 포스코이앤씨가 시공 중인 신안산선 3-2복선전철 현장에서 발생한 산업재해 이후 포스코그룹의 안전경영 방침 쇄신과 재발방지 대책 이행을 촉구하기 위해 마련됐다.

간담회에는 장인화 포스코그룹 회장을 비롯해 유인종 포스코세이프티솔루션 사장, 이희근 포스코 사장, 송치영 포스코이앤씨 사장 등 그룹 주요 경영진이 참석했다. 각 사업회사별 안전대책과 동일 사업장 반복 사고 근절 방안도 함께 논의됐다.

김 장관은 이날 신안산선 현장과 같이 위험도가 높은 사업장에는 그에 맞는 특별대책이 필요하다고 강조했다. 특히 안전투자 확대와 현장 안전보건관리자 고용 확충 등 실질적인 개선책을 마련해 안전활동이 현장에서 제대로 작동되도록 해야 한다고 촉구했다.

이에 장 회장은 "그룹 전 사업장에서 더 이상 동일 재해가 반복해서 발생하지 않도록 안전예산 확보와 관련 투자를 포함해 회사가 가용할 수 있는 모든 역량을 동원하겠다"며 "산업안전 부문에서 국민들의 신뢰를 회복하겠다"고 말했다.

장 회장은 포스코이앤씨 신안산선 공구에 대한 별도 대책도 내놨다. 그는 "깊이가 70m에 달하는 신안산선 공구는 두 배 이상 높은 위험사업장"이라며 "모든 공구의 현장 안전전문인력을 정규직화하고 법정 인원보다 증원 배치하겠다"고 밝혔다.

이어 "세계 최고 수준의 안전전문회사 슈퍼바이저를 신안산선 전 현장에 집중 배치해 공사 완료 시까지 철저히 관리하겠다"며 "그룹 내외부 전문가의 의견도 모두 수용하겠다"고 덧붙였다.

포스코그룹은 지난해부터 그룹 안전경영체계 고도화를 추진해왔지만, 이번 사고를 계기로 건설과 철강 등 전 그룹사 사업장의 안전관리 체계를 다시 점검하기로 했다.

포스코그룹 관계자는 "전 사업장에서 더 이상 동일한 재해가 반복되지 않도록 회사가 할 수 있는 모든 노력을 기울이겠다"며 "근로자가 일터에서 집으로 돌아가지 못하는 일이 없도록 더 안전한 일터를 만들겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com