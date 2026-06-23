쿠팡 늑장수사 100일째 '제자리'…민주노총 "김범석 즉각 소환하라"

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"실질적 지배력 인정하면서 책임 안 물어… 전형적 봐주기 법 집행"

경찰 쿠팡 수사도 장기화… "아직 수사 중, 종결 계획 없어"

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 시민단체가 쿠팡 기획감독에 착수한 지 100일이 지나도록 아무런 결과를 내놓지 않고 있는 고용노동부를 규탄했다. 이들은 실질적 지배자인 김범석 쿠팡 Inc 의장의 즉각 소환 수사를 촉구했다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총)과 안전한쿠팡만들기공동행동은 23일 오전 11시 서울 중구 서울고용노동청 앞에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 23일 오전 11시 서울 중구 서울고용노동청 앞에서 전국민주노동조합총연맹(민주노총)과 안전한쿠팡만들기공동행동이 기자회견을 열고 구호를 외치고 있다. 2026.06.23 lahbj11@newspim.com

엄미경 민주노총 사무총장 직무대행은 "노동부가 기획감독에 착수한 지 꼭 100일이 되는 날이지만 여태까지 아무 말도 하지 않고 침묵하고 있다"며 "실질적 지배력은 인정하면서 형사 책임은 묻지 않는 것은 법 집행이 아니라 봐주기이자 직무유기"라고 목소리를 높였다. 이어 "산재 은폐 등에 대한 책임을 묻기 위해 최고 책임자인 김범석 의장에 대한 성역 없는 소환 수사가 필요하다"고 강조했다.

타 사건 대비 이례적으로 조사가 지연되고 있다는 비판도 이어졌다. 이연주 참여연대 선임간사는 "과거 런던베이글뮤지엄 과로사 사건 당시 노동부는 3개월 만에 결과를 발표했고 개인정보보호위원회의 쿠팡 접속기록 조사도 2개월 반 만에 발표됐다"며 "왜 유독 노동부는 쿠팡의 산재은폐 정황에 대해서만 침묵하고 있는지 의문"이라고 꼬집었다.

고발 사건에 대한 기초적인 조사조차 이뤄지지 않고 있다는 지적도 나왔다. 강민욱 서비스연맹 택배노조 쿠팡본부장은 "지난해 12월 김 의장을 증거인멸교사 및 산재 은폐죄 등으로 고발한 데 이어 올해 2월에도 쿠팡CLS 대표이사들을 고발했다"며 "그런데 실질적 책임자인 김 의장은 아직 소환장 한 장 받지 않았고 고발 사건은 아직도 고발인 조사조차 시작되지 않고 있다"고 비판했다.

기자회견을 마친 이들은 고용노동부 관계자에게 항의서한을 전달했다.

한편 쿠팡 경영진에 대한 경찰 수사 역시 길어지고 있다. 앞서 경찰은 지난 1월 '쿠팡 수사 태스크포스(TF)'를 구성하고 해롤드 로저스 쿠팡 대표를 두 차례 소환 조사했다. 지난 4월 쿠팡 본사를 압수수색한 데 이어 이달 16일에는 박대준 전 쿠팡 한국대표를 추가로 소환조사했다.

이에 대해 경찰 관계자는 "아직 수사 중"이라며 "수사 종결 계획에 대해서는 답하기 어렵다"고 말했다.

lahbj11@newspim.com