서소문 고가차도 붕괴 계기…정부, 노후 교량 115곳 긴급 합동점검

AI 핵심 요약beta
- 정부가 23일 서소문 고가차도 붕괴 계기로 노후 교량 정부합동 안전점검에 나섰다
- 전국 공공 교량 중 D·E등급 115개 노후 교량을 대상으로 구조 결함·안전조치·보수 추진 상황을 집중 점검한다
- 정부는 사고 위험 교량에 대한 보수 지원과 함께 철거공사 안전성 강화를 위한 제도개선 TF도 운영할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 서울 서소문 고가차도 붕괴사고를 계기로 전국 노후 교량에 대한 대대적인 안전점검에 나선다.
행정안전부는 지난 5월 발생한 서소문 고가차도 붕괴사고 재발 방지 대책의 일환으로 23일부터 7월 3일까지 노후 교량을 대상으로 정부 합동 안전점검을 실시한다고 밝혔다.
이번 점검에는 행정안전부와 국토교통부, 국토안전관리원, 민간 전문가인 토목구조기술사회 등이 참여한다.
점검 대상은 전국 공공 교량 3만6444개 가운데 안전등급 D등급 102개소와 E등급 13개소 등 총 115개 노후 교량이다. D등급과 E등급은 구조물의 안전성이 저하돼 지속적인 관리와 보수·보강이 필요한 시설로 분류된다.
점검반은 '시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법'에 따라 정기 안전점검 이행 여부를 비롯해 구조물의 중대한 결함 유무, 긴급 안전조치 실시 현황, 보수·보강 추진 상황 등을 종합적으로 점검할 예정이다.
특히 사고 위험이 확인된 교량에 대해서는 안전조치와 보수·보강을 위한 지원 방안도 함께 검토한다.
정부는 철거공사 제도개선 태스크포스(TF)를 운영해 노후 교량 철거 과정의 안전성을 높이기 위한 제도 개선 방안도 마련할 계획이다.
김광용 행정안전부 재난안전관리본부장은 "이번 정부 합동점검을 통해 전국의 노후 교량 관리 실태를 면밀히 점검하고, 유사한 사고가 다시는 발생하지 않도록 안전조치를 신속히 이행하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com