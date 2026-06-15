"제2 서소문고가 붕괴사고 방지"…국토부, SOC 해체관리TF 첫 회의

국토부·산학연관 15개 기관 참여, 해체공사 안전관리 TF 본격 가동

SOC 해체 설계·절차 개선 마련…해체공사업 자격요건 강화 시도

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 3명의 사망자가 발생한 서울 서소문 고가차도 붕괴사고로 제기된 사회기반시설(SOC) 철거 과정의 안전관리 강화를 위해 전문가들이 머리를 맞대는 자리가 마련된다.

15일 국토교통부에 따르면 오는 16일 오후 서울에서 15개 산·학·연·관 전문가들이 모여 '민관합동 해체공사 안전관리 TF(특별전담모임)' 착수회의(킥오프회의)를 연다. 이 자리에서는 해체공사 안전관리 강화 방안에 대한 전문가 의견을 공유하고 향후 TF 운영방안을 논의할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 붕괴사고가 발생한 서울 서소문 고가차도 철거 공사현장 모습

이날 회의에는 대한건설협회, 대한전문건설협회, 한국시설안전협회, 한국건설기술인협회, 한국건설엔지니어링협회, 대한토목학회, 한국건설안전학회, 한국건설기술연구원, 국토연구원, 국토안전관리원, 한국도로공사, 그리고 해체공사에 대한 전문성을 갖춘 건설엔지니어링, 종합·전문건설, 안전진단 업체가 참여한다.

TF는 국토부 기술안전정책관을 단장으로 하고 노후 시설물의 안전진단부터 해체공사의 설계·시공·감리 단계별 안전관리 체계 전반에 대한 검토를 위해 ▲설계 ▲시공·감리 ▲안전진단 ▲제도지원 4개 분과로 구성된다. TF는 지난 5월 26일 서소문 고가 철거공사 현장에서 붕괴사고가 발생하자 유관 산업계와 학계의 SOC 해체공사 안전관리 제도개선 필요성이 제기됨에 따라 구성됐다. 이후 TF는 국토부 건설사고조사위원회를 꾸려 현장 조사에 나서고 있다.

앞으로 TF에서는 해체 공사과정의 현행 안전관리 제도를 면밀히 점검하고 근본적인 개선방안을 마련할 계획이다. 이를 위해 ▲SOC 해체 설계 방법·절차 현황 및 개선방안 ▲노후 SOC 안전진단 현황 및 실효성 강화 방안 ▲건축물 해체분야와 비교·검토를 통한 해체공사 안전관리 제도 개선방안 ▲해체공사업 자격요건 개선방안 등을 주요 과제로 논의할 예정이다.

국토부 김명준 기술안전정책관은 "작년 11월 7명의 사망자가 발생했던 울산 화력발전소 해체공사 붕괴사고에 이어 지난달 해체공사 현장에서 인명사고가 발생하면서 정부는 해체공사의 위험성과 관리 강화 필요성을 엄중히 인식하고 있다"며 "민관 전문가들이 실효성 있는 안전관리 대책을 속도감 있게 마련할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com