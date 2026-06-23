민주, 법사위 사수 방침 고수…"국회의장 지휘 하에 원 구성 협상 물꼬 기대"

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"신속 민생 입법 위해 與 법사위 맡아야"

"이번주 내 마무리…필요하다면 결단도 할 것"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 23일 후반기 국회 법제사법위원장을 사수하겠다는 방침을 재차 강조하며 국민의힘의 협상을 촉구했다.

이주희 민주당 원내대변인은 이날 오전 원내대책회의 직후 기자들과 만나 "국회의장 지휘하에 원 구성 협상 공전에 물꼬가 트이지 않을까 싶다"고 말했다.

이주희 더불어민주당 의원이 30일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 방송미디어통신위원회 등에 대한 종합감사에서 질의하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이 원내대변인은 "오늘도, 내일도 필요하다면 국민의힘과 협상은 당연히 열려 있다. 다만 신속한 민생 입법을 위해 법사위는 반드시 민주당이 하겠단 건 변함없는 원칙"이라고 설명했다.

그러면서도 "후반기 국회에 민생 개혁 과제가 산적해 있고 할 일이 너무 많다. 정부와 국정 과제를 빈틈 없이 밀고가기 위해서라도 법사위는 당연히 민주당이 맡아야 하는 상황"이라고 강조했다.

이 원내대변인은 "원내지도부는 입장이 확고하고, 이번 주 내 (원 구성을) 마무리하겠다는 것"이라며 "필요하면 결단도 할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 조정식 국회의장은 지난 22일 원 구성 협상과 관련해 여야 원내지도부를 향해 오는 24일 낮 12시까지 후반기 상임위원 명단을 제출할 것을 요청했다.

이에 대해 천준호 원내운영수석부대표는 이날 원내대책회의에서 "국민의힘은 즉각 원 구성에 협조하라"며 "민주당은 24일 정오 전까지 상임위원 명단을 차질 없이 제출하겠다"고 했다.

천 수석부대표는 "국회를 정상 가동하기 위한 절차인 원 구성을 이달 내에 마무리하지 않으면 국회는 9월 정기회까지 사실상 개점 휴업 상태"라고 말했다.

그는 "국민의힘은 상임위에서 여야 합의로 통과시킨 것도 법사위원 몇몇이 반대했다. 심지어 무쟁점 민생 법안까지 일괄 필리버스터를 하기도 했다"며 "법사위원장을 달라는 건 대놓고 국정을 마비시키겠단 것"이라고도 했다.

seo00@newspim.com