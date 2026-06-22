조정식 의장 "24일 정오까지 상임위원 명단 제출하라"…여야에 최후통첩

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장이 22일 여야 원내지도부를 만나 원구성 타결을 촉구했다.
- 조 의장은 24일 낮 12시까지 상임위원 명단 제출을 요구했다.
- 여야 협상은 6차례에도 결렬돼 국회 공전이 길어지고 있다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 조정식 국회의장이 여야 원내지도부에게 원구성 협상 타결을 촉구하며 오는 24일 오후 12시까지 상임위원 명단을 제출할 것을 요구했다.
조 의장은 22일 오후 국회의장실에서 더불어민주당 한병도 원내대표와 천준호 원내수석부대표, 국민의힘 정점식 원내대표와 김승수 원내수석부대표를 만나 "국회법이 정한 상임위원 선임 기한을 한참 넘겼는데도 여야 협상이 여전히 공전을 거듭하고 있다"며 이같이 말했다.
조 의장은 "5월 30일 후반기 국회가 시작된 이후 24일째를 맞고 있지만 원구성이 이뤄지지 않고 있다"며 "오늘 오전 11시에도 교섭단체 협상이 있었지만 결렬됐다는 말을 들었다. 총 6차례 협상이 진행됐음에도 한 발짝도 나아가지 못하고 있다"고 지적했다.
이어 "도대체 언제까지 기다리게 할 것인지 국민이 보시기에 국회의장으로서도 매우 민망한 상황"이라며 "국회의장이 이런 공전 상황을 계속 지켜보고만 있을 수 없어 오늘 뵙고자 했다"고 말했다.
조 의장은 "오는 24일 수요일 낮 12시까지 원구성을 위한 상임위원 명단을 제출해 주시길 바란다"고 양당에 공식 요청했다.
국회법 제48조 1항은 각 교섭단체 대표의원이 상임위원 임기 만료 3일 전까지 의장에게 상임위원 선임을 요청하도록 규정하고 있다. 기한까지 요청이 없으면 의장이 상임위원을 선임할 수 있다.
조 의장은 "국회법 준수와 국회 정상화를 더 이상 무한정 미룰 수 없다는 절박감에서 드리는 요청"이라고 강조했다.
그러면서 "양당이 조속히 합의에 이르기를 강력히 촉구한다"고 했다.
chogiza@newspim.com