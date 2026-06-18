법사위 평행선에 원 구성 합의 실패...민주, 단독 처리 가능성에 "지속 협상"

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한병도 "협상 미룰 명분도 시간도 없다"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표는 18일 국회 후반기 원 구성과 관련해 "더이상 협상을 미룰 명분이 없고, 미룰 시간은 더더욱 없다"며 국민의힘을 향해 조속한 협상 마무리를 촉구했다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 민주당 정책조정회의에서 "민생은 기다려주지 않는다. 일하는 민생국회를 곧바로 가동해야 한다"면서 이같이 밝혔다.

한 원내대표는 "어제 오후 협상에서도 법사위원장을 두고 여야가 입장차를 좁히지 못했다"며 "협상은 원래 쉽지 않은 일이다. 다만 지금은 우리에게 주어진 시간이 많지 않다"고 말했다.

그는 "중동 정세가 요동치며 유가, 물가, 수출에 빨간불이 켜지고 있다. 국민의 먹고사는 문제가 발등의 불"이라며 "이럴 때일수록 국회가 하루빨리 정상 가동돼야 한다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 18일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.18 mironj19@newspim.com

그러면서 "즉시 원 구성을 마쳐 민생경제 현안 해결에 곧바로 뛰어들어야 한다"며 "협상의 문은 활짝 열려 있다. 국민의힘이 합리적 대안을 갖고 나온다면 얼마든지 머리를 맞대겠다"고 말했다.

전날 여야 원내지도부는 국회 후반기 원 구성을 두고 협상을 진행했으나 법사위원장 배분을 두고 이견이 좁혀지지 않으면서 결렬됐다.

이주희 원내대변인은 민주당의 단독 처리 가능성을 묻는 취재진 질문에 "지금은 협상중이라 아직 그러한 전제를 달 수 없다"고 답했다.

이 대변인은 "민주당 원내지도부는 협의를 위한 추가 회동이 필요하며 계속해서 지속적으로 협상하겠다는 입장에 변함이 없다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com