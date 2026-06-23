한병도 "법사위 여당이 맡아야"…민주당, 후반기 국회 주도권 의지

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투표용지 부족 국정조사 착수·선관위 개혁 예고

청년 적금 등 민생 정책도 강조

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 23일 후반기 국회 원 구성과 관련해 "민생 회복과 국정 안정을 위해 책임 있는 여당이 법제사법위원회를 계속 맡아야 한다"고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 오전 국회에서 원내대책회의를 열고 "민주당의 후반기 원 구성 원칙은 민생 경제 안정과 위기 극복"이라며 "지난 2년간 여야의 행적을 보면 누가 이 원칙을 실현할 수 있는지 분명하다"고 주장했다.

그는 국민의힘을 향해 "민생 법안 처리에 협조하지 않고 국정 발목잡기에 몰두했다"고 비판했다.

이어 법사위원장 배분 문제와 관련해 "더 이상 시간을 허비할 생각이 없다"며 "의석수에 따른 배분이든, 민주당이 상임위원장을 맡는 방식이든 결단을 내리겠다"고 강조했다. 민주당은 7월까지 원 구성을 마무리하고 국회를 정상 가동하겠다는 방침이다.

한 원내대표는 최근 발생한 '투표용지 부족 사태'에 대한 국정조사 계획도 밝혔다. 국정조사 특별위원회는 중앙선거관리위원회를 시작으로 행정안전부와 경찰청 등에 대한 조사를 진행하며, 오는 8월 1일까지 진상 규명을 마친다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.23 mironj19@newspim.com

그는 "투표 당일 용지 부족 우려가 있었음에도 적절한 대응이 없었다"며 선관위의 대응을 강하게 비판했다. 또한 "방만하고 부실하게 운영된 선관위 조직에 대한 근본적인 개혁이 필요하다"고 주장했다.

또 한 원내대표는 "올 1분기 명목 GDP 성장률이 10.5%를 기록하고 경상수지 흑자가 이어지는 등 긍정적인 흐름이 나타나고 있다"고 평가했다. 그러면서 "이러한 성과가 국민, 특히 청년의 삶으로 이어지도록 정책 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

특히 청년 정책으로 '청년 미래 적금'을 소개하며 "19세부터 34세 청년이 3년간 저축할 경우 정부 지원을 통해 2000만원 이상의 자산 형성이 가능하다"고 설명했다.

아울러 최근 법원의 판결과 관련해 "12·3 사태가 내란에 해당한다는 점이 다시 확인됐다"며 "헌정 질서를 무너뜨린 책임자들에 대한 처벌을 끝까지 추진하겠다"고 말했다.

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