현대무벡스, 북미 최대 물류 전시회 'MODEX 2026' 참가

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AI·로봇 '토털 스마트 물류 솔루션' 공개...AGV·AMR 등 물류 로봇 총출동

'AI·로봇 자동화 솔루션 파트너' 제시...'K-로봇' 지능화 물류 혁신 가속화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대무벡스는 4월 13일부터 16일까지(현지시간) 미국 애틀랜타 '조지아 월드 콩그레스 센터'에서 열리는 'MODEX 2026'에 참가한다고 8일 밝혔다.

MODEX는 차세대 물류 기술이 집약된 북미 최대 규모의 글로벌 산업 전시회다. 올해는 1200여 개 기업이 참가하고, 약 5만명 방문이 예상되며, 데마틱(Dematic), 다이후쿠(Daifuku), 크납(KNAPP) 등 글로벌 물류 자동화 선도(Top-tier) 기업들도 대거 참여할 예정이다.

현대무벡스는 AI·로봇 기술이 융합된 다양한 '토털 스마트 물류 솔루션' 전시를 통해 글로벌 고객의 파트너로서 지능형 물류 혁신의 경쟁력을 입증할 계획이다.

전시 부스는 확 트인 개방형 구조로 관람객의 접근성을 높였고, 주요 기술과 제품을 직관적으로 경험할 수 있도록 구성했다. 상담 공간도 여유 있게 배치해 글로벌 고객과의 소통 거점으로 운영한다.

전시는 로봇 시연, 실물 배치, DT(디지털 트윈), 목업(Mock-up;모형) 등 구역으로 분류해 핵심 스마트 물류 제품과 제어시스템을 공개한다.

MODEX 2026 현대무벡스 전시 부스 이미지 [사진=현대무벡스]

앞서 3월 'AW 2026'(스마트공장·자동화산업전)에서 이목을 집중시켰던 'AMR(자율주행모바일로봇) 군집퍼레이드'를 비롯해 전후좌우 자율 이동이 가능한 '전방향 AGV'(무인이송로봇) 시연도 볼 수 있다.

이 밖에 이미 양산하고 있는 고하중 AGV(2톤급 포크형), 미니 AGV(소·경량 이송용) 등과 공급을 준비하고 있는 저상형 AGV, 챗봇 AMR(안내·서빙용), 딜리버리 로봇(엘리베이터 연동), 차세대 EMS(천정궤도이송), 4Way 셔틀 (전 방향 주행 이송 장치) 등 핵심 제품을 전시할 계획이다.

산업 현장을 제어하는 '3D 디지털 트윈'도 관람객의 눈길을 끌 것으로 예상된다. 미국 전시 현장과 현대무벡스 청라R&D센터을 실시간 연결해 주요 자동화 설비 현황을 영상으로 중계하고, 통합 관제 시스템 'VCS'(Vehicle Control System)는 실제 현장의 모든 장비의 운용 흐름을 다중 고객이 모니터를 통해 볼 수 있다.

현대무벡스는 이번 전시 슬로건으로 'AI·Robotics Automation Solution Partner'(AI·로보틱스 자동화 솔루션 파트너)'를 제시했다.

그간 축적한 스마트 물류 역량을 통해 자동화 산업을 선도하고, 글로벌 고객사와 함께 지능화 물류 혁신을 이루겠다는 의지를 담았다. 'K-로봇'의 경쟁력을 앞세워 AI 물류 시대를 맞는 글로벌 시장을 적극 공략하겠다는 의미도 담았다.

현대무벡스는 "MODEX는 글로벌 스마트 물류 기업과 고객이 한자리에 모이는 최대 산업 플랫폼"이라며, "이번 전시를 통해 글로벌 탑티어 기업들과의 접점을 넓히고 신규 고객 발굴과 글로벌 확장의 발판을 마련할 것"이라고 밝혔다.

현대무벡스는 스마트 물류, 스크린도어, IT서비스 사업 등을 영위하고 있으며, 현대엘리베이터와 함께 현정은 회장이 이끄는 현대그룹의 주력 계열사 중 하나다.

y2kid@newspim.com