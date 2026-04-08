제3회 제천시체육회장배 유소년 씨름대회 9일 개최

AI 핵심 요약beta
- 충북 제천시체육회가 9일 제천체육관에서 유소년 씨름대회를 개최한다.
- 전국씨름선수권대회 경기장을 활용해 수준 높은 경험을 제공한다.
- 관내 7개 초등학교 70명 선수가 체급별 개인전과 단체전을 펼친다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전문 씨름장에서 유소년 선수들 경기 펼쳐
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시체육회가 오는 9일 제천체육관 내 특별씨름장에서 '제3회 제천시체육회장배 유소년 씨름대회'를 개최한다.
이번 대회는 제80회 전국씨름선수권대회 경기장으로 활용되는 전문 씨름장을 사용해 동일한 환경에서 경기를 진행함으로써 유소년 선수들에게 보다 수준 높은 경기 경험을 제공하기 위해 마련됐다.
대회에는 내토초, 동명초, 송학초, 의림초, 장락초, 청풍초, 홍광초 등 관내 7개 초등학교에서 약 70명의 선수가 참가해 모래판 위에서 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다.
참가 선수들은 체급별 개인전과 단체전을 통해 그동안 갈고닦은 기량을 발휘하고, 스포츠맨십을 바탕으로 건강한 경쟁의 장을 만들어 갈 것으로 기대된다.
특히 이번 대회는 평소 접하기 어려운 전통 스포츠인 씨름을 직접 경험할 기회를 제공해 학생들에게 색다른 체육활동의 즐거움을 선사할 것으로 기대된다.
시체육회는 앞으로도 다양한 생활체육 프로그램과 대회를 통해 유소년이 쉽게 참여하고 즐길 수 있는 체육환경 조성에 지속적으로 노력할 계획이다.
choys2299@newspim.com