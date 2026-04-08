부산시, '글로벌 부산디자인페어' 성공 개최 민·관 협력 추진

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글로벌 디자인 페어 업무협약 체결

밀라노 모델로 부산형 플랫폼 추진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 오는 11월 열릴 국내 최대 규모 디자인 행사 '글로벌 부산디자인페어'의 성공 개최를 위해 민·관 협력 체계를 구축한다.

시는 8일 시청 국제의전실에서 '글로벌 부산디자인페어 추진 업무협약'을 체결한다고 밝혔다. 협약식에는 성희엽 미래혁신부시장과 박진석 부산 동구청장 권한대행, 조현민 디알비동일 대표가 참석한다.

부산시가 8일 오후 2시 시청 국제의전실에서 글로벌 부산디자인페어 추진 업무협약을 체결한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 협약은 첫 개최되는 '글로벌 부산디자인페어'를 체계적으로 추진하기 위한 것으로 시는 세계적인 도시형 디자인 행사인 '밀라노 디자인위크'를 모델로 삼아 도시 전역을 전시무대로 하는 부산형 디자인 플랫폼을 선보인다.

협약에 따라 시는 행사 총괄 추진과 정책적·행정적 지원을 담당하고 동구는 '디자인스트리트' 조성 등 관련 사업을 지원하게 된다.

디알비동일은 장외 전시 장소를 제공해 행사 확대에 기여한다. 각 기관은 디자인산업 경쟁력 강화, 상권 및 관광 활성화, 민간 참여 확대 등 안정적인 페어 운영을 위한 협력체계를 마련할 계획이다.

'글로벌 부산디자인페어'는 디자인을 통한 도시 재생과 산업 육성을 목표로 지역 산업 유산과 도시 공간을 전시 콘텐츠로 연계해 부산만의 디자인 정체성을 제시하게 된다. 이를 통해 시민들은 일상 속에서 디자인의 가치와 의미를 체험하게 될 전망이다.

성희엽 미래혁신부시장은 "디자인은 도시의 미래를 여는 원동력"이라며 "이번 협약을 통해 부산이 세계 디자인 비즈니스 중심 도시로 도약하는 기반을 마련하게 될 것"이라고 말했다.

글로벌 부산디자인페어는 오는 11월 5일부터 15일까지 부산 동래구 빈공장과 동구, 벡스코(BPEX) 일원에서 열릴 예정이다. 행사 기간 동안 K-디자인 기획관, 디자인산업 전시관, 디자인스트리트, 글로벌 디자인 컨퍼런스 등 다양한 프로그램이 운영될 계획이다.

ndh4000@newspim.com