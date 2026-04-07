ADT캡스, '오늘도 무사출동' 캠페인으로 현장 안전 체계 강화

AI 핵심 요약beta
- ADT캡스가 7일 출동원 안전 강화를 위해 '오늘도 무사출동' 캠페인을 진행한다.
- 개인보호구 확대, 안전가이드 배포, 지사 교육 등 다각적 활동을 펼친다.
- 에어백 조끼 100여 개 지급하고 VR 교육 도입으로 안전문화를 정착한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK쉴더스의 물리보안 브랜드 ADT캡스가 현장 구성원의 안전관리 강화를 위해 '오늘도 무사출동' 캠페인을 진행한다고 7일 밝혔다.
최근 산업 현장 전반에서 안전사고 예방에 대한 사회적 관심이 높아지면서, 현장에 출동하는 구성원의 안전 역시 중요한 과제로 부각되고 있다. 특히 출동 직무 특성상 이동과 현장 대응이 잦은 만큼, 예기치 못한 상황에 대비해 보다 체계적인 안전관리가 필수적이다.
ADT캡스는 이러한 흐름에 선제적으로 대응하고자 '현장 구성원의 안전이 곧 고객 안전의 출발점'이라는 인식 아래 '오늘도 무사출동' 캠페인을 진행한다. 본 캠페인은 그동안 추진해 온 다양한 안전보건 활동을 하나의 통합 관리 체계로 정비해, 현장 중심의 안전관리를 한층 강화하는 데 초점을 맞췄다.
ADT캡스는 캠페인을 통해 ▲개인보호구 확대 지급 ▲현장 안전가이드 제작 및 배포 ▲지사 단위 안전 교육 ▲안전보건 조직 강화 ▲전사 안전의식 진단 및 현장 의견 청취 등 다각적인 안전관리 활동을 펼친다.
특히 이번 캠페인의 일환으로 전국 지사 출동 대원에게 에어백 조끼 100여 개를 지급했다. 에어백 조끼는 사고 발생 시 충격을 감지해 에어백이 즉각 팽창하는 보호장비로, 이동 중 낙상이나 충돌 등 돌발 상황에서 신체 주요 부위를 보호하는 데 효과적이다. 이를 통해 출동대원의 이동 및 현장 대응 과정 전반의 안전성을 한층 높이고, 보다 안정적인 근무 환경을 조성할 것으로 기대된다.
앞으로도 ADT캡스는 지속 가능한 안전문화 정착을 목표로 안전관리 체계를 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다. 다수 인원이 동시에 참여 가능하고, 인터넷 환경이 제한적인 현장에서도 활용할 수 있는 입체영상(S3D) 기반 가상현실(VR) 안전교육 도입도 추진해 현장 안전관리의 실효성을 높여 나갈 예정이다.
아울러 안전보건최고경영책임자(CSPO)를 중심으로 전사 안전보건 조직과 제도를 재정립하고, 현장 중심의 안전관리 체계를 더욱 공고히 해 구성원의 안전을 체계적으로 관리해 나갈 계획이다.
신우철 SK쉴더스 안전보건최고경영책임자(CSPO)는 "구성원의 안전은 기업이 지켜야 할 가장 본질적인 가치"라며, "이번 캠페인을 통해 출동 현장의 위험 요소를 구조적으로 점검하고, 구성원의 안전을 최우선으로 하는 안전문화를 조직 전반에 정착시켜 나가겠다"고 밝혔다.
yuniya@newspim.com