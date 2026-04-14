마크롱·스타머 "호르무즈 해협의 항행 자유 보장 위한 정상회의 개최… 40개국 이상 참여"

AI 핵심 요약beta
- 영국과 프랑스가 13일 호르무즈 해협 항행 자유 회복 회의를 주도한다.
- 마크롱 대통령은 방어적 다국적 임무를 강조하며 신속 배치를 밝혔다.
- 스타머 총리는 40개국 이상과 이번 주 정상회의를 공동 개최한다.
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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 영국과 프랑스가 주축이 되고 40여개국 이상이 참여해 호르무즈 해협의 안전한 항행 보장 대책을 논의하는 국제 정상회의가 조만간 개최될 예정이다.
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 13일(현지 시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "앞으로 며칠 내에 프랑스와 영국은 호르무즈 해협에서 항행의 자유를 회복하기 위한 평화적 다국적 임무에 함께 기여할 준비가 된 국가들이 참여하는 회의를 개최할 것"이라고 했다.
마크롱 대통령은 "이 임무는 전적으로 방어적인 성격을 갖는 것이며 분쟁 당사자들과는 별개로 운영된다"며 "여건이 허락하는 대로 가능한 한 신속히 (병력과 함정이) 배치될 예정"이라고 했다.
키어 스타머 영국 총리도 이날 엑스에 "영국은 항행의 자유 회복이라는 목표를 공유하는 40개국 이상의 국가들을 소집했다"고 썼다.
그는 이어 "이번 주에 영국과 프랑스는 공동으로 정상회의를 개최해 분쟁이 종료된 이후 국제 해상 운송을 보호하기 위한 조율되고 독립적인 다국적 계획을 진전시킬 것"이라고 했다.
프랑스와 영국이 이 같은 행보와 관련해 도널드 트럼프 미국 행정부와 어느 정도 의견 교환이나 조율이 있었는지는 확실치 않은 상황이다.
두 정상은 항행 보장 대책에 대해 '방어적 성격' '분쟁 종료 이후'라는 점을 분명히 밝히고 있어 이란에 대한 군사적 압력을 강화하려는 미국 측 입장과는 분명하게 선을 긋고 있다.
하지만 상황 진전에 따라 함정·병력 배치 일정이 크게 앞당겨질 가능성도 배제할 수 없다. 국제사회의 개입으로 미국과 이란이 적대적 행위를 자제할 가능성도 있다.
한편 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 구체적인 국가 이름을 밝히지 않은 채 "다른 나라들이 이란 항구를 봉쇄하는 미국을 돕겠다고 제안해 왔다"고 말했다.
그는 "솔직히 우리는 (이란 항구 봉쇄에) 다른 나라들이 필요하지는 않다. 하지만 그들이 지원을 제안해 왔다"며 "아마 내일쯤 이들 국가들의 이름을 공개할 것"이라고 말했다.