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인텔리빅스, 국산 AI 반도체 기반 안전관제 실증 성과 공개

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  • 인텔리빅스는 4일 K-AI반도체 성장포럼에서 국산 AI 반도체 기반 온디바이스 AI 실증 성과를 공개했다
  • 국산 NPU로 산불 조기경보·자율형 안전·재난관제 플랫폼을 구축하고 드론·CCTV로 화재와 이상행동을 실시간 탐지했다
  • 실증을 통해 산청·하동·함양군 관제망에 생성형 AI 관제 플랫폼을 구축했으며 공공 안전·재난 대응 사업을 확대할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

모빌린트 NPU 적용한 온디바이스 AI 실증
드론·고정형 카메라 활용 산불 조기 탐지 구현

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 안전 AI 전문기업 인텔리빅스가 국산 AI 반도체를 활용한 온디바이스 AI 실증 성과를 공개했다.

인텔리빅스는 4일 서울 중구 롯데호텔서울에서 열린 'K-AI반도체 성장포럼'에 참가해 국산 NPU(신경망처리장치) 기반 산불 조기경보 시스템과 자율형 안전·재난관제 플랫폼 구축 사례를 소개했다고 밝혔다.

이번 포럼은 AI 반도체 설계 전문기업(팹리스)과 수요기업 간 협력 확대를 통해 국내 AI 반도체 생태계 활성화를 모색하기 위해 마련됐다. 행사에는 정부와 국회, 공공기관, 연구기관, 산업계 관계자 등이 참석했다.

K-AI 반도체 성장포럼 최은수 대표 현장 사진. [사진=인텔리빅스]

인텔리빅스가 발표한 실증사업은 과학기술정보통신부 지원으로 추진된 '국산 AI 반도체 기반 산불 조기경보 및 자율형 안전관제 온디바이스 AI 실증사업'이다. 해당 사업에는 경남테크노파크와 AI 반도체 기업 모빌린트, 피앤유드론, 송우인포텍, 경남 산청군·하동군·함양군 등이 참여했다.

회사는 모빌린트의 AI 반도체 '애리스(ARIES)'와 '레귤러스(Regulus)'를 활용해 산불 감시 시스템을 구축했다. 고정형 산불감시 카메라와 드론에 자체 영상분석 AI를 적용해 연기와 불꽃을 실시간으로 탐지하고, 지형 정보와 기상 데이터를 결합해 산불 확산 경로를 분석할 수 있도록 했다.

또 온디바이스 AI가 탑재된 드론이 화재 징후를 감지하면 위치 정보와 영상을 관제센터로 전송하고, 관제 플랫폼에서 발화 지점과 예상 확산 경로를 확인할 수 있도록 구현했다.

생활안전 분야에서는 침입, 배회, 쓰러짐, 화재, 연기, 폭력행위, 차량번호판 인식, 실종자 탐지 등 다양한 상황을 분석하는 실증도 진행했다. 자체 개발한 시각언어모델(VLM)을 활용해 상황을 분석하고 관제 인력이 활용할 수 있는 형태의 정보를 제공하는 기능도 검증했다.

인텔리빅스는 이번 실증을 바탕으로 산청군·하동군·함양군 일대 약 2000개 채널 규모의 CCTV 관제망에 생성형 AI 기반 관제 플랫폼 'Gen AMS(Generative AI Monitoring System)'를 구축했다고 설명했다.

회사는 향후 국산 AI 반도체와 온디바이스 AI 기술을 활용한 공공 안전 및 재난 대응 사업을 확대해 나갈 계획이다. 최은수 인텔리빅스 대표는 "이번 실증사업을 통해 국산 AI 반도체와 안전 AI 소프트웨어의 현장 적용 가능성을 확인했다"며 "공공 안전과 재난 대응 분야에서 관련 기술 활용 범위를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com

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