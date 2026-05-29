인텔리빅스, 중기부 '도약 프로그램' 선정

3년간 7억 5,000만 원 지원…K-AI 세계화 박차

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 안전 AI 딥테크 기업 인텔리빅스가 중소벤처기업부가 주관하는 미래 글로벌 중견기업 육성 프로젝트인 '도약(Jump-Up) 프로그램' 지원 대상 기업으로 최종 선정됐다고 29일 밝혔다.

회사에 따르면 '도약(Jump-Up) 프로그램'은 높은 성장 잠재력과 역량을 갖춘 유망 기업을 발굴해 신사업 및 신시장 진출을 종합적·체계적으로 지원함으로써 미래 시장을 선도할 중견기업으로의 성장을 촉진하기 위해 추진되는 정부의 핵심 스케일업(Scale-Up) 사업이다. 인텔리빅스는 AI 기술력과 성장성, 글로벌 도약 잠재력 등 엄격한 평가를 거쳐 혁신적 성장성을 인정받으며 최종 지원 대상 기업으로 선정됐다.

특히 이번 선정을 계기로 글로벌 공급망 확대와 해외 무대로의 비즈니스 영토 확장에 더욱 총력을 기울일 방침이다. 이를 실현하기 위한 첫걸음으로 글로벌 회계·컨설팅 법인인 삼정KPMG와 해외 시장 진출 전략 컨설팅 계약을 체결했다.

[사진=인텔리빅스]

삼정KPMG는 인텔리빅스의 기술 리더십과 글로벌 시장 확장성을 고려해 이번 프로젝트에서 '전천후 AI 카메라 VIXallcam(빅스올캠)의 글로벌 시장 진출 및 고부가가치 시장 공략'을 최우선 과제로 상정했다. 북중미 및 유럽 시장을 타겟으로 주요 타겟 버티컬 중심의 시장성 검토, 경쟁 환경 및 차별화 포인트 분석, 진출 우선순위 및 시장 접근 방향성을 도출하는 데 집중할 계획이다.

또한 차세대 생성형 AI 관제 플랫폼인 'Gen AMS'의 동남아 시장 파트너 발굴 및 생태계 구축을 위해 타겟 국가 선정, 파트너 유형 정의 및 잠재 협력 후보군 도출 등의 사전 전략 검토 작업을 유기적으로 병행할 예정이다.

프로그램 선정에 따라 인텔리빅스는 향후 3년간 중기부로부터 디렉팅, 오픈바우처, 네트워킹, 정책연계 중심의 맞춤형 패키지 혜택을 집중적으로 지원받는다. 연간 최대 2억 5,000만 원씩 3년간 총 7억 5,000만 원 규모의 사업화 자금을 비롯해 글로벌 진출을 위한 투자유치 네트워킹, R&D, 융자·보증, 수출금융 등 전방위적인 연계 혜택을 적극 활용해 글로벌 시장 경쟁력을 극대화할 전략이다.

회사 측은 지난 26년간 축적한 독보적인 비전 AI 기술력을 바탕으로, 범용 솔루션이 아닌 '안전' 도메인에 특화된 생성형 AI(LLM, VLM) 모델을 자체 개발해 시장을 개척하고 있다고 밝혔다. 이 원천 기술을 기반으로 2024년 차세대 생성형 AI 관제 플랫폼 'Gen AMS(Generative AI Monitoring System)', 2025년 전천후 AI 카메라 'VIXallcam(빅스올캠)', 올해 피지컬 AI 순찰 로봇 'ARGOS(아르고스)'를 차례로 선보이며 소프트웨어와 하드웨어가 완벽히 융합된 고도화된 안전 AI 생태계를 구축했다.

이 같은 독창적인 기술 신뢰성을 바탕으로 국내 AI 기업 최초로 'ISO/IEC 42001(인공지능 경영시스템 국제표준)' 인증을 획득했으며, 방위사업청 방산혁신 AI기업 선정, CES2026 혁신상 수상, 기업신용등급 A- 획득 등 대내외적으로 탁월한 기술력과 지속 성장성을 고루 검증받았다.

아울러 AI기업으로는 유일하게 독자 개발한 안전AI 엔진을 활용해 13년 연속 흑자 행진, 지난해 매출 466억 원, 당기순이익 54억 원으로 돈 버는 '찐 AI기업'의 평판을 얻고 있다. 현재 코스닥 상장예비심사를 받고 있고 올해 매출 700억 원, 영업이익 80억 원을 전망하고 있다.

최은수 인텔리빅스 대표는 "이번 중기부 도약 프로그램 지원과 삼정KPMG와의 전략적 컨설팅 파트너십은 인텔리빅스가 북중미, 유럽 등 글로벌 고부가가치 신시장을 개척하는 강력한 엔진이 될 것"이라며, "차별화된 독자적 안전 AI 기술력을 더욱 공고히 다져 전 세계 안전 패러다임을 혁신하는 K-AI 글로벌 초일류 기업으로 도약하겠다"라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com