윙입푸드, 태국 식품 전시회 참가..."동남아 고객사 확보"

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THAIFEX 2026 참가 통해 신규 고객 확보

동남아 주요 유통업체와 사업 협력 논의

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 윙입푸드가 태국 식품 전시회를 계기로 동남아 시장 확대에 나섰다.

4일 윙입푸드는 태국 방콕에서 열린 아시아 최대 식품·음료 전시회 'THAIFEX 2026'에 참가해 현지 유통기업인 ArtTogether International Limited와 제품 공급을 위한 협력의향서(LOI)를 체결했다고 밝혔다.

양사는 향후 제품 공급과 시장 확대를 위한 협력을 추진할 예정이다. 예상 공급 규모는 연간 2500만위안(약 56억원) 수준이며, 구체적인 공급 품목과 일정 등은 추후 협의를 통해 확정할 계획이다.

윙입푸드 로고. [사진=윙입푸드]

회사는 전시회 기간 동안 동남아 주요 식품 유통업체와 채널 파트너를 대상으로 비즈니스 미팅을 진행했다. 이를 통해 ArtTogether International Limited를 비롯한 현지 기업들과 제품 공급 및 유통 협력 방안을 논의하며 신규 거래선 확보에 나섰다.

윙입푸드는 지난해 11월 중국 자회사인 심천첸하이먀오위과학기술유한공사를 설립하고 동남아 시장 진출을 위한 사업 기반을 마련해 왔다. 해당 법인을 중심으로 현지 유통망 구축과 신규 고객사 발굴을 추진하고 있으며, 이번 협력의향서 체결도 관련 사업의 연장선에 있다는 설명이다.

회사는 확보한 고객사와 추가 거래선 확대를 통해 동남아 사업을 강화할 계획이다. 향후 현지 유통채널 확대와 신규 고객 확보를 통해 해외 사업 비중을 높여 나간다는 방침이다.

회사 관계자는 "이번 협력은 동남아 시장 내 사업 기반을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "현지 파트너와 협력을 바탕으로 유통망을 넓히고 해외 사업을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com