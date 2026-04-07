카카오페이, '페이아이'에 개인 맞춤 소비 리포트 기능 도입

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이가 7일 생성형 AI 서비스 페이아이에 결제 내역을 분석하는 소비 리포트 기능을 추가했다.
- 소비 리포트는 주간·월간 단위 맞춤형 리포트로 사용자의 혜택 현황과 놓친 할인 기회를 제시한다.
- 카카오페이는 금융 에이전트로 서비스를 고도화하며 다양한 금융 영역으로 확장할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 카카오페이가 자사 생성형 인공지능(AI) 서비스 '페이아이'에 사용자의 결제 내역과 혜택을 분석해 주는 '소비 리포트' 기능을 새롭게 추가했다고 7일 밝혔다.
'AI로 나만의 혜택 찾기'는 사용자가 보유한 카드 및 카카오페이의 할인 혜택을 조건을 분석해 결제 시 가장 유리한 결제 수단을 추천하는 생성형 AI 서비스이다.
이번 업데이트는 기존 'AI로 나만의 혜택 찾기' 서비스의 영역을 결제 전 최적 수단 추천에서 결제 후 소비 습관 점검까지 확대한 것이 핵심이다. 페이아이는 사용자의 마이데이터 결제 내역을 기반으로 주간 및 월간 단위의 맞춤형 리포트를 제공한다.
'소비 리포트'는 단순 지출 통계를 넘어 사용자가 체감할 수 있는 실익을 분석한다. 마이데이터에 연결된 결제 내역을 바탕으로 사용자가 챙긴 혜택을 확인하고, 놓친 할인 기회는 구체적인 가상 시나리오를 제시해 짚어준다.
사용자는 매주 업데이트되는 '주간 리포트'를 통해 단기 결제 습관을 점검할 수 있다. 또 '월간 리포트'를 받아보며 한 달간의 총소비 흐름과 보유 혜택 현황을 결산해 볼 수 있다.
카카오페이는 "일상 속 소비를 되돌아보고 다음 결제 시 더 나은 혜택을 챙길 수 있게 하기 위해 기획했다"며 "앞으로도 맞춤형 혜택과 소비 전략을 제안해 주는 능동적인 금융 에이전트로 서비스를 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 '페이아이'는 특정 분야의 지식을 학습에 특화된 소형언어모델(sLLM)을 기반으로 하고 있다. 카카오페이는 보험, 결제에 이어 다양한 금융 영역으로 이를 확장해 금융 에이전트를 구축해 나갈 계획이다.
eoyn2@newspim.com