전주시, 공공기관 차량 2부제·공영주차장 5부제 시행

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 7일 에너지 위기 대응으로 공공 차량 제한을 강화했다.
- 8일부터 공공기관 직원 차량에 홀짝 2부제를 적용한다.
- 공영주차장 5부제와 유연근무 확대도 병행한다.
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공영주차장 요일제 적용 에너지 절감 조치 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 에너지 위기 대응을 위해 공공부문 차량 운행 제한 조치를 강화한다.
전주시는 중동 지역 정세 불안 등에 따른 정부의 자원안보위기 '경계' 단계 발령에 맞춰 공공기관 직원 차량 2부제와 공영주차장 이용 차량 5부제를 시행한다고 7일 밝혔다.
시에 따르면 오는 8일 0시부터 시청과 완산·덕진구청, 35개 동 주민센터, 출연기관 등 공공기관 직원 차량에 대해 기존 5부제에서 강화된 '차량 2부제(홀짝제)'가 적용된다.
차량 2부제는 날짜의 홀짝수에 따라 차량 번호 끝자리가 일치하는 차량만 운행 및 청사 출입이 가능한 방식으로, 홀수일에는 홀수 차량, 짝수일에는 짝수 차량만 이용할 수 있다.
시는 제도 실효성을 높이기 위해 상습 위반 차량에 대해 3회 적발 시 징계 조치를 추진할 방침이다.
이와 함께 공공기관 방문 민원인 차량과 공영주차장 이용 차량에는 5부제가 적용된다. 월요일 1·6번, 화요일 2·7번, 수요일 3·8번, 목요일 4·9번, 금요일 5·0번 차량은 해당 요일 주차장 이용이 제한되며, 주말과 공휴일은 제외된다.
다만 전통시장과 한옥마을, 동물원 등 일부 혼잡 지역 주차장은 규제 대상에서 제외된다.
또 장애인 차량과 임산부·영유아 동승 차량, 전기·수소차 등 친환경 차량, 긴급 차량 등은 적용 대상에서 제외해 시민 불편을 최소화할 계획이다.
전주시는 유연근무 확대와 화상회의 활성화, 불필요한 출장 자제 등 행정 내부 에너지 절감 조치도 병행할 예정이다.
윤동욱 전주시장 권한대행 부시장은 "공공부문부터 에너지 절감에 앞장서겠다"며 "시민들도 대중교통 이용에 적극 동참해 달라"고 당부했다.
lbs0964@newspim.com