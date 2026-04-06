유안타증권, AI 영상 기반 준법 교육 콘텐츠 '준법&라이프' 도입

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유안타증권이 AI 기술을 활용한 영상형 임직원 준법 교육 콘텐츠를 도입했다.
6일 유안타증권은 '2026년 Compliance 교육 계획'의 일환으로 AI 기반 영상형 교육 콘텐츠 '준법&라이프'를 도입했다고 밝혔다.
'준법&라이프'는 AI를 활용한 시나리오 생성 및 영상 제작 기술로 제작된 교육 콘텐츠다. 내부통제 기준과 관련 법규를 사례 중심으로 시각화해 임직원이 복잡한 규정을 실제 업무에 적용할 수 있도록 설계됐다. 임직원은 QR코드를 통해 영상 시청과 교육 이수 여부를 확인할 수 있다.
유안타증권은 이 콘텐츠가 내부통제 실효성과 법규 준수 인식을 높이고 금융사고 예방 체계 고도화에 기여할 것으로 보고 있다.
최해호 준법감시인은 "내부통제는 단순한 규정 준수를 넘어 조직 문화로 확고히 정착돼야 한다"며 "AI 기반 영상 제작 교육 콘텐츠 등 다양한 아이디어로 임직원의 준법 의식과 윤리 문화를 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
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