전북자치도, 도민안전보험 보장 강화 운영 확대

최대 3000만원 보장·사고 후 3년 내 청구 가능

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북자치도가 도민 대상 안전망 역할을 하는 보험 제도 운영을 확대하고 있다.

전북특별자치도는 6일 도민안전보험을 통해 재난과 사고 피해를 입은 도민에 대한 보장을 강화한다고 밝혔다.

전북자치도청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.06 lbs0964@newspim.com

도에 따르면 지난해 도민안전보험으로 총 3335명이 혜택을 받았으며, 지급된 보험금은 약 22억5000만원에 달했다.

2020년 제도 시행 이후 수혜 인원이 꾸준히 증가하며 생활밀착형 안전제도로 자리 잡고 있다.

도민안전보험은 도내 주민등록이 된 도민과 등록 외국인을 대상으로 별도 가입 절차 없이 자동 적용되며, 개인 보험과 관계없이 중복 보상이 가능하다. 사고 발생 지역과 관계없이 전국 어디서든 보장받을 수 있다.

해당 보험은 시·군이 운영하는 시민안전보험 형태로 추진되며, 폭발·화재·붕괴·산사태, 대중교통 및 스쿨존 교통사고, 익사, 강력범죄 상해, 자연·사회재난 사망 등 총 9개 항목을 보장한다.

보상금은 항목별로 최대 500만원에서 3000만원까지 지급된다.

올해는 시·군별 여건을 반영해 온열질환 진단비, 상해진단 위로금, 개물림 사고 등 일상 밀착형 보장 항목이 추가되면서 보장 범위가 확대됐다.

보험금은 사고 발생일로부터 3년 이내 청구할 수 있으며, 피보험자 또는 유가족이 보험사에 관련 서류를 제출하면 심사를 거쳐 지급된다. 세부 보장 내용은 각 지자체 안전부서나 보험사를 통해 확인 가능하다.

오택림 실장은 "예기치 못한 사고로 피해를 입은 도민들이 빠짐없이 지원받을 수 있도록 제도 운영과 홍보를 강화하겠다"고 말했다.

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