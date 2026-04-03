민주당 전남도당 선관위, 후보 3명 주의·시정 조치

선거부정 10건 심의…금품 제공·명부 유출 의혹은 중징계·형사고발 검토

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남도당 선거관리위원회가 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 불법 선거 행위에 무관용 원칙으로 대응하기로 했다.

전남도당 선거관리위원회는 3일 제3차 회의를 열고 접수된 선거부정 신고 10건을 심의했다고 밝혔다.

더불어민주당전남도당 로고. [사진=더불어민당 전라남도당]

이 가운데 해당 행위와 홍보물 허위기재 등 3건에 대해 주의 및 시정명령 조치를 의결했다. 여론조사 결과 왜곡, 이중투표 유도, AI 홍보물을 통한 왜곡 정보 제공, 금품·향응 제공 등 5건에 대해서는 추가 확인이 필요하다고 보고 계속 심의하기로 했다.

특히 유권자 대상 금품 제공과 선거인 명부 유출 의혹 사안에 대해서는 중앙당과 공조해 강도 높은 조사를 진행 중이다.

조사 결과 위법 사실이 확인될 경우 해당 후보자의 공천 자격 박탈과 관련자 제명 등 중징계는 물론 형사고발까지 병행하는 강력한 조치를 취한다는 방침이다.

더불어민주당 중앙당 조사단은 이미 현장에 파견돼 관련 사안에 대한 정밀 조사를 진행하고 있으며, 당 차원의 불법 선거 행위 대응 수위를 한층 높이고 있다.

전남도당 선관위는 "공정과 도덕성은 지방선거의 가장 기본적인 원칙"이라며 "불법과 편법으로 선거에 임하는 행위에 대해서는 지위 고하를 막론하고 단호하게 책임을 묻겠다"고 강조했다.

전남도당은 당원과 유권자를 향해 선거 과정 전반에 대한 적극적인 감시와 참여를 요청했다. 아울러 불법 행위를 목격하거나 관련 정보를 인지할 경우 전남도당에 즉시 제보해 줄 것을 당부했다.

ej7648@newspim.com