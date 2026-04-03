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재계, 중동 전쟁 장기화에 긴축 경영...투자·고용 계획 수정 불가피

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기업 체감경기 계엄 이후 최대폭 하락...선제 인력 구조조정 단행
고환율·고유가·고비용 구조 고착화...기존 투자·채용 계획 수정 불가피

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중동 전쟁 후폭풍에 유가와 환율이 동시에 치솟으며 국내 대기업들도 비용절감을 통한 '버티기'에 나섰다. 원·달러 환율은 심리적 마지노선인 1500원을 뚫었고, 국제 유가는 배럴당 100달러를 훌쩍 넘고 있다. 삼성과 SK, 현대차, LG 등 국내 주요 대기업들은 스태그플레이션(고물가 속 경기침체)에 대비해 불필요한 투자와 비용을 줄이는 긴축 경영에 돌입했다.

삼성전자는 반도체 호황에도 지난 달부터 임원들의 해외 출장 경비를 축소하는 등 고강도 비용 절감에 나섰다. 현대제철은 전 임원 급여를 20% 삭감하고, 전 직원을 대상으로 희망퇴직을 실시하는 등 비상경영 체제다. SK와 LG는 이사들의 연간 보수 한도를 줄였다.

중국발 공급 과잉으로 촉발한 국내 석유화학업계 위기는 '엎친 데 덮친 격'으로 중동 전쟁 직격탄을 맞았다. 석유화학 기업들은 사업 재편 및 나프타분해설비(NCC) 감축과 함께 인력 구조조정도 본격화하고 있다. LG화학과 한화솔루션, SKC 등은 희망퇴직을 통한 선제적 인력 구조조정을 진행중이다.

◆ 기업 체감경기 계엄 이후 최대폭 하락...선제 인력 구조조정 단행

3일 재계에 따르면, 중동 사태 후폭풍에 3월 기업들의 체감 경기는 비제조업 중심으로 악화했다. 4월 경기 전망 역시 비상계엄 사태 여파가 컸던 지난해 초 이후 최대 폭으로 나빠졌다.

삼성전자 사옥 [사진=뉴스핌 DB]

한국은행이 3월 기업경기조사 결과에 따르면, 이달 전산업 기업심리지수(CBSI)는 전월보다 0.1포인트(p) 하락한 94.1로 집계됐다. CBSI는 기업경기실사지수(BSI) 가운데 주요 지수(제조업 5개·비제조업 4개)를 바탕으로 산출한 심리 지표다. 과거(2003년 1월∼2025년 12월) 평균(100)을 웃돌면 경제 전반에 대한 기업 심리가 낙관적, 반대로 밑돌면 비관적이라는 뜻이다.

4월 CBSI 전망치는 제조업이 3.0p 하락한 95.9, 비제조업이 5.6p 하락한 91.2로 집계됐다. 이는 계엄 직후였던 지난해 1월 제조업이 3.8p, 비제조업이 9.7p 각각 떨어진 이래 가장 큰 폭의 하락이었다.

기업들은 이같은 경영 불확실성 확대에 선제적 긴축에 나선 상태다. 삼성전자는 디바이스경험(DX) 부문을 중심으로 전년 대비 두 자릿수 이상의 비용 절감 목표를 세웠다. 부사장급 이하 임원의 해외 출장 시 10시간 미만 비행은 이코노미석 이용을 의무화했다. 그동안 임원들은 10시간 미만 비행 시에도 비즈니스 클래스를 이용해 왔다.

항공유 가격이 중동 전쟁 이전보다 두 배 이상 오르자 대한항공과 아시아나항공 등 국내 항공사들은 '비상경영'을 선포했다. 항공유는 항공사 영업 비용의 20~30%에 달해 수익성을 좌우하는 핵심 요소다. 또 항공기 리스료·정비비 등 주요 비용을 달러로 지급하는데 1500원이 넘는 고환율에 직격탄을 맞았다. 비행기를 띄울수록 손해란 얘기가 나오는 배경이다.

◆ 반도체·방산 중심 신규 채용...기존 대기업 투자·채용 계획 수정 불가피

대기업들이 투자 축소와 긴축에 나선 배경은 중동 분쟁이 끝나더라도 구조적인 '고비용 환경'에서 벗어날 수 없을 것이란 위기의식 때문으로 풀이된다. 유가가 오르면 반도체, 석유화학 등 제조 공정 전반의 생산 원가가 상승한다. 여기에 호르무즈 해협 봉쇄에 따라 물류비 부담도 한층 증가한 상태다.

재계 한 관계자는 "탄핵과 미국 트럼프 정부 관세 위기를 겪으며 버텨왔는데, 올해 뜻하지 않은 중동 전쟁이 터지며 기업들의 비상경영 체제는 상시적 수준이 됐다"며 "인공지능(AI)과 산업 대전환 시기를 맞아 위기가 아닌 그야말로 생존을 걱정해야 하는 처지"라고 말했다.

반도체 '수퍼사이클'(호황기)에 올라탄 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체와 조선, 방산업계를 제외한 나머지 기업들은 채용도 최소화하고 있다. 중동 전쟁 이전만 해도 삼성과 SK 등 주요 대기업들은 대규모 채용 계획을 내놨었는데, 축소가 우려되는 상황이다.

SK그룹 사옥 [사진=뉴스핌 DB]

구체적으로 올해만 삼성이 1만2000명, SK 8500명, 한화 5780명, 포스코 3300명, LG 3000명, HD현대가 2000명 이상을 채용할 것이라고 밝혔다. 현대차그룹도 올해 1만명 이상 채용을 계획하고 있다.

재계는 지난 2월 이재명 대통령과의 간담회에서 5년간 300조원을 국내에 투자하겠다고 밝혔지만, 투자 계획 실행에도 빨간불이 커졌다.

삼성은 반도체를 중심으로 한 주요 부품사업, 미래 먹거리로 자리 잡은 바이오 산업, 핵심기술로 급부상한 AI 분야 등에 집중해서 채용을 늘려나갈 계획이다. SK하이닉스는 AI 메모리 수요 급증에 대응해 충북 청주에 19조원을 투자해 첨단 패키징 팹(공장)을 건설하기로 했다.

기업들이 이처럼 선제적으로 긴축과 구조조정에 나선 배경엔 최근 2~3년간 이어진 고금리·고환율·고비용 구조가 일시적 현상이 아니라, 앞으로 기업이 감당해야 할 '상수'로 점점 굳어지고 있다는 점이 꼽힌다.

재계 관계자는 "과거에는 반도체와 자동차, 석유화학, 해운 등 사이클 산업을 중심으로 위기가 왔을때 좀 버티면 나아질 것이란 희망이 있었지만, 이제는 비상경영이 일상이 됐다"고 지적했다.

 

tack@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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