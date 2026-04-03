태영건설, 창원 '메트로시티 자산 데시앙' 5월 분양 예정

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 태영건설이 경남 창원시 마산합포구 자산동 일원에 들어서는 '메트로시티 자산 데시앙'을 오는 5월 분양할 예정이라고 밝혔다. 해당 단지는 마산만과 도심을 조망할 수 있는 위치적 특성을 바탕으로 주거 환경 설계를 진행 중이다.

[사진=메트로시티 자산 데시앙 투시도]

최근 주거 시장에서는 자연 조망권 확보 여부가 단지의 시세 형성에 영향을 미치는 경향이 나타나고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 한강 조망이 가능한 서울 동작구 '래미안 트윈파크' 전용 59㎡는 지난 1월 19억 3,000만 원에 거래된 반면, 비조망 단지인 인근 '삼성래미안' 동일 면적은 14억 3,000만 원에 거래되어 차이를 보였다. 부산 지역에서도 바다 조망을 갖춘 수영구 '남천자이', '테넌바움294' 등이 지역 내 상위권 시세를 기록하는 등 수변 입지에 대한 선호도가 지속되고 있다.

'메트로시티 자산 데시앙'은 최고 33층 높이로 조성되어 마산만과 창원 도심을 조망할 수 있는 위치에 자리한다. 남향 위주의 단지 배치와 넓은 동간 거리를 확보했으며, 전 세대에 유리난간 창호를 적용해 개방감을 높였다. 단지가 완공되면 기존 메트로시티 브랜드 단지들과 함께 약 7,000여 가구 규모의 주거 벨트를 형성하게 된다. 단지 내부는 지상에 차가 없는 평지형으로 설계되어 보행 안전을 고려했으며, 단지 동측 4차로 도로 개설 및 서측 도로 확장 등 주변 교통 여건 개선도 계획되어 있다.

생활 편의 시설로는 프라이빗 영화관, 사우나, 실내 스크린 테니스, 카페형 도서관, 피트니스 센터 등 다양한 커뮤니티 공간이 마련될 예정이다. 특히 라인별로 엘리베이터를 2대씩 배치해 사용자의 이동 편의성을 높였다. 태영건설 관계자는 "메트로시티 브랜드 타운의 완성 단지로서 조망권과 생활 인프라를 동시에 확보하는 데 중점을 두었다"며 "브랜드 특화 설계를 통해 실거주자의 주거 만족도를 높일 계획"이라고 전했다.

'메트로시티 자산 데시앙'의 견본주택은 창원시 마산합포구 오동동에 마련되며 5월 중 개관할 예정이다. 현재 홍보관에서는 사전예약제를 통한 분양 사업 설명회를 운영하고 있으며, 상세한 공급 조건 및 일정은 대표번호를 통해 확인 가능하다.

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