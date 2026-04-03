카카오페이, '춘식이 QR' 활용 봄맞이 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 카카오페이는 4월을 맞아 QR 결제 서비스 '춘식이 QR' 이용자를 대상으로 할인 및 적립 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

'춘식이 QR'은 다양한 오프라인 매장 테이블에 비치된 QR코드를 스캔해 주문과 결제를 할 수 있는 테이블 오더 서비스다. 카카오페이는 한국정보통신(KICC), 오케이포스(OKPOS) 등 주요 포스(POS)·밴(VAN) 사업자들과 협업해 이 솔루션을 선보였다.

우선 오는 7일가지 열리는 '2026 영등포 여의도 봄꽃축제' 현장에서 할인 혜택을 제공한다. 축제 현장 내 카페존 11개 매장에서 춘식이 QR로 5000원 이상 결제 시 금액의 10%를 리워드로 반환한다. 혜택은 기간 내 1인 1회, 최대 5000원까지 적용된다.

[사진=카카오페이]

인기 프랜차이즈 전용 할인 행사도 이어진다. '이삭토스트'에서는 오는 6일부터 12일까지 춘식이 QR로 신메뉴 새우토스트 2종 주문 시 1000원을 즉시 할인한다. 이어 13일부터 30일까지 '백미당' 15개 로드샵 매장에서 시즌 메뉴 '우리 쑥' 3종을 춘식이 QR로 결제할 때 각 2000원씩 할인 혜택을 제공한다.

기본 적립 혜택도 강화했다. 춘식이 QR이 설치된 매장에서 카카오페이로 결제할 경우 기본 및 보너스 적립 외에 춘식이 QR 전용 보너스 포인트를 추가로 적립받을 수 있다.

카카오페이는 현재 주요 프랜차이즈를 중심으로 춘식이 QR 보급을 확대하고 있으며, 조만간 샐러드 전문 브랜드 '샐러디'에도 서비스를 도입할 예정이다. 향후 F&B 업종 외에도 문화 및 엔터테인먼트 등 다양한 산업군으로 협업 범위를 넓힐 방침이다.

카카오페이는 "키오스크 앞에서 헤매는 불편 없이 누구나 편리하게 결제 혜택을 누리도록 춘식이 QR의 기반과 혜택을 닦아나가고 있다"면서 "춘식이 QR과 함께 복잡함은 뒤로 하고 봄꽃의 정취만 오롯이 누리시기를 바란다"라고 말했다.

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