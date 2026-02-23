카카오페이, 통신 비교 서비스 '카카오페이 모바일'로 새 단장

최대 3만 7000P 포인트백, '첫 달 무료·유심 지원' 혜택도

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오페이는 통신 비교 서비스를 '카카오페이 모바일'로 새 단장했다고 23일 밝혔다.

'카카오페이 모바일'은 기존의 알뜰폰 요금제 비교 서비스를 넘어, 국내 통신 3사(SKT·KT·LG U+)부터 다양한 알뜰폰(MVNO) 사업자까지 아우르는 요금제를 한눈에 비교하고 개통까지 신청할 수 있는 서비스이다.

[이미지= 카카오페이]

'카카오페이 모바일'의 가장 큰 차별점은 강력한 포인트백 시스템을 통한 실질적인 통신비 절감이다. 통신 요금제 비교 과정에서 카카오페이포인트 혜택을 결합해 사용자가 체감하는 요금을 업계 최저 수준으로 제안한다. 개통 조건에 따라 카카오페이포인트를 최대 3만7000P 받을 수 있는 상시 혜택을 제공한다. 또한, 서비스 출시를 기념해 2월 말까지 가입하는 사용자는 첫 달 핸드폰 요금 무료 혜택과 함께 유심(USIM) 및 이심(eSIM) 발급 비용을 전액 지원한다.

카카오페이는 "사용자들이 발품을 팔지 않고도 합리적인 선택을 할 수 있도록 비교부터 개통까지 한 번에 해결하는 '카카오페이 모바일'을 선보이게 됐다"며 "앞으로 단순 비교를 넘어 사용자의 이용 패턴을 분석한 맞춤형 추천 기능을 고도화하고, 카카오페이만의 차별화된 결합 혜택을 지속적으로 확대해 통신 생활의 새로운 기준을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

