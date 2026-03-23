코나아이, '카카오페이 간편결제 연동' 전국 확대

울산·세종 등 25개 지자체 23일부터 서비스 시작

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 핀테크 기업 코나아이는 울산페이, 여민전, 경주페이 등 25개 지자체가 발행하는 지역사랑상품권을 대상으로 카카오페이 간편결제 서비스를 23일부터 시작한다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 서비스 시작으로 코나아이가 운영하는 지역사랑상품권 이용자들은 카카오페이에 카드를 등록하기만 하면 실물 카드 없이 스마트폰 하나로 지역사랑상품권 가맹점 어디서나 간편하게 결제할 수 있다. 아울러 카카오페이가 제공하는 다양한 가맹점 할인 혜택도 동일하게 누릴 수 있어 이용자 편의성이 한층 높아질 것으로 예상된다.

이번 카카오페이 간편결제 서비스의 전국 확대는 카드형 지역사랑상품권을 발행하는 국내 1위 운영대행사 코나아이의 플랫폼 개방 전략이 만들어낸 결과다. 코나아이는 전국 60여 개 지자체의 지역사랑상품권 플랫폼을 구축·운영하며 쌓아온 인프라와 협업 역량이 뒷받침된 결과라고 설명했다.

지역사랑상품권 카카오페이 간편결제 전국 확대 이미지. [사진=코나아이]

특히 이번 연동으로 안드로이드·iOS 구분 없이 모든 스마트폰 사용자가 편리하게 모바일 간편결제를 이용할 수 있게 됐다. 카카오페이 결제 방식은 바코드 결제와 삼성페이 결제를 지원하며, 바코드 결제는 카카오페이 가맹점에서 사용할 수 있고 삼성페이는 안드로이드 스마트폰 사용자라면 누구나 편리하게 활용할 수 있다.

코나아이는 앞서 경기지역화폐, 김포페이, 천안사랑카드, 청주페이 등에 카카오페이 간편결제를 순차 도입해온 데 이어, 이번 전국 확대를 통해 국내 주요 간편결제 플랫폼과의 연동을 지속 완성해가고 있다. 향후에도 주요 간편결제 플랫폼 및 포인트 전환 서비스 등과의 연계를 지속 확대해 사용자 혜택을 강화할 방침이다.

변동훈 코나아이 사장은 "이번 카카오페이 간편결제 서비스 전국 확대는 단순한 채널 추가를 넘어, 지역사랑상품권 이용자라면 누구나 스마트폰 하나로 불편 없이 결제할 수 있는 환경을 만들어가는 과정"이라며 "앞으로도 다양한 간편결제 플랫폼과의 연동 및 혜택 확대를 통해 지역경제 활성화와 소상공인 매출 증대에 기여하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com