김병내, 광주 남구청장 공천권 획득…'3선 가도' 탄력

북구청장 경선, 신수정·정다은 2파전…결선투표

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 더불어민주당 광주 남구청장 경선에서 김병내 후보가 황경아 후보를 누르고 공천권을 획득했다.

북구청장의 경우 과반 득표자가 나오지 않아 신수정·정다은 후보 간 결선투표가 진행된다.

더불어민주당 광주시당은 2일 기초단체장 경선 결과를 발표했다.

더불어민주당 광주시당 로고. [사진=더불어민주당 광주시당]

이번 경선은 지난달 31일부터 이날까지 사흘 동안 진행됐다.

권리당원선거인단 투표 50%와 안심번호선거인단(일반시민) 투표 50%를 합산하는 '국민참여경선' 방식이 적용됐다.

남구는 2인 경선 지역으로 과반 득표 여부와 상관 없이 곧바로 최종 후보를 뽑았다.

북구는 김동찬·문상필·신수정·정다은(기호순) 후보 등 4파전 대결로 50% 이상 득표율이 나오지 않아 상위 2인을 대상으로 결선 투표가 실시된다.

동·서·광산구청장 후보는 각각 현직인 임택·김이강·박병규 후보가 각각 선출된 바 있다.

이번에 경선을 통과한 김병내 후보까지 포함하면 광주 5개 구청장 중에 무려 4곳에서 '현직 프리미엄' 강세가 뚜렷하게 관찰됐다.

북구는 문인 청장이 불출마 선언으로 무주공산이 된 상태다.

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