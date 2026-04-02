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中 차이관선 박사 서울대 강연·한국선전 총상회 창립

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차이 박사, 한중 경제·문화 교류의 새 가교 역할 할 것
화상, 글로벌 경제 공동 번영 핵심 동력으로서 위상 확인
정조휘 총상회 초대회장, 심천-한국 경협 기틀 마련

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 한국과 중국을 잇는 경제·문화 교류의 무대인 '차이관선(蔡冠深)박사 서울대학교 초청 강연 및 한국선천총상회 창립대회'가 4월 2일 오후 서울대학교 미술관 강당에서 열렸다.

이번 행사는 글로벌 화상(華商)의 역할을 조망하는 권위 있는 강연과 더불어, 중국 첨단 기술 혁신의 아이콘인 선전(深圳, 심천)을 기반으로 한 '한국심천총상회'의 공식 출범을 알리는 자리로 마련됐다.

행사의 첫 번째 순서인 초청 강연에서는 중국 인민정치협상회의(정협) 상무위원이자 홍콩중화총상회 회장인 차이관선 박사가 연단에 올랐다. 차이 박사는 '글로벌 경제에서의 화상의 에너지와 역할'이라는 주제로 심도 있는 강연을 펼쳤다.

차이 박사는 급변하는 세계 경제 흐름 속에서 화상들이 국제 무역과 문화 교류에서 차지하는 핵심적 지위를 설명하며, "화상은 단순히 비즈니스 주체를 넘어 국가 간 경제를 연결하는 혈관과 같은 존재"라고 강조했다.

 

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 차이관선(蔡冠深) 박사가 2일 서울대학교 초청 강연을 하고 있다.    2026.04.02 chk@newspim.com

특히 화상 특유의 결속력과 네트워크를 바탕으로 한중 양국 간의 경계를 허물고 상생할 수 있는 실천적 방안을 제시해 참석자들로부터 큰 호응을 얻었다.

강연 직후에는 한국중화총상회 원국동 회장이 차이관선 박사에게 '영구 명예회장' 위촉장을 수여했다. 이는 차이 박사가 그간 한중 화상 교류와 양국 경제 통합에 기여한 공로를 기리는 의미를 담고 있다. 축하 공연으로는 소프라노 최경주 교수가 '신아리랑'을 열창하며 양국 우정의 깊이를 더했다.

이어 진행된 2부 행사에서는 한국심천총상회의 창립대회 및 현판식이 진행됐다. 한국심천총상회의 초대 회장으로 추대된 정조휘 회장(한국중화총상회 집행회장 및 아이메이그룹 회장)은 개회사를 통해 상회 창립의 포부를 밝혔다.

정 회장은 "한국심천총상회는 한국 내 심천 출신 기업가들과 광둥-홍콩-마카오 대만구(Greater Bay Area) 화상들의 역량을 결집하는 허브가 될 것"이라며, "경제와 기술, 문화를 아우르는 전방위적 플랫폼을 구축해 심천과 한국, 더 나아가 한중 양국의 민간 경제 교류의 질적 성장을 도모하겠다"고 선언했다.

이어진 현판식에는 주요 내빈들이 참석해 상회의 공식적인 출발을 축하했다. 주한 중국대사관 중훙눠(钟洪糯) 공사참사관 겸 총영사를 비롯해 원국동 한국중화총상회장, 우성덕 한화중국평화통일촉진연합회 총회장, 김호림 전국동포총연합회장, 신경숙 한중경제문화교육협회 이사장 등이 축사를 통해 격려의 메시지를 전했다.

 

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 현판식에서 테이프 커팅하는 주요 내빈들.  2026.04.02 chk@newspim.com

특히 심천시 통전부에서도 축전을 보내 고향 기업인들의 한국 내 활동에 대한 적극적인 지지를 표명했다.

이날 행사에는 조명권 서울중국교민총상회장, 홍석모 한국요녕총상회장, 이무아 한국신화신문사 편집국장 등 한국 내 주요 화상 및 교민 단체장들이 대거 참석해 자리를 빛냈다. 이외에도 하얼빈, 천유, 북경, 계서, 복건 등 각 지역 상회 대표단이 참석해 한국심천총상회의 첫걸음에 힘을 보탰다.

창립대회는 상회 임원진에 대한 위촉장 수여식과 소프라노 최경주 교수의 '줄리엣 왈츠' 축하 공연으로 정점에 달했다. 행사를 마친 참석자들은 교류 만찬을 통해 네트워크를 다지며 구체적인 협력 방안을 논의했다.

이번 한국심천총상회의 출범은 단순한 친목 단체 이상의 의미를 지닌다. 중국의 '실리콘밸리'로 불리는 심천의 혁신 DNA와 한국의 첨단 기술력이 결합할 수 있는 민간 차원의 공식 창구가 마련됐기 때문이다.

앞으로 한국심천총상회는 양국 기업 간의 매칭 서비스, 시장 진출 컨설팅, 문화 교류 이벤트 등을 통해 실질적인 비즈니스 성과를 창출할 계획이다. 전문가들은 "글로벌 공급망 재편 등 대외 환경이 급변하는 시기에 이러한 민간 경제 단체의 활동이 양국 관계의 유연성을 높이는 데 크게 기여할 것"이라고 평가했다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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