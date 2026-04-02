국민의힘, 충북지사 경선 원점 재실시...예비경선 승자가 김영환과 결선

"접수 후보자 전원 대상으로 예비경선 실시...통과 후보가 金과 1대1"

윤갑근·윤희근·조길형 후보 참여 여부 관견...김수민은 대상 아냐



[서울=뉴스핌] 김승현 신정인 기자 = 국민의힘 공천관리위원회는 2일 컷오프(공천 배제)됐던 김영환 충북지사를 포함해 충북지사 후보 경선을 원점에서 다시 실시하겠다고 밝혔다.

예비 경선에 참여 의사를 밝혔던 기존 후보들을 대상으로 1차 예비 경선을 치르고 이중 승자가 현역 도지사인 김영환 지사와 1대 1 결선 경선을 치르는 방식이다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 박덕흠 국민의힘 공천관리위원장이 2일 오후 서울 영등포구 국민의힘 중앙당사에서 열린 공천관리위원회 첫 회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.02 jk31@newspim.com

박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 이날 공관위 회의 후 브리핑에서 충북지사 후보 경선에 대해 "최초 등록 시점 기준으로 돌아가서 경선을 진행할 예정이다. 원점으로 다시 돌아가는 것"이라고 밝혔다.

이어 "접수한 후보자 전원을 대상으로 예비 경선을 실시하고, 이를 통과한 후보가 현역 도지사와 1:1 경선을 치르는 방식으로 진행될 것"이라며 "세부 일정은 추후 확정되는 대로 즉시 공고할 예정"이라고 전했다.

이에 따라 기존에 경선 참여 의사를 밝혔던 윤갑근 후보, 윤희근 후보, 조길형 후보가 예비 경선 참여 대상자가 된다. 다만 일부 후보가 경선 불참 의사를 밝힘에 따라 이번 변경으로 경선에 참여할지 여부는 지켜봐야 한다.

만약 세 후보가 모두 1차 경선에 참여하면 이들 중 승자가 김 지사와 최종 결선을 치르게 된다.

추가 공모에 응했던 김수민 후보는 예비 경선 대상이 아니라는 게 국민의힘의 설명이다.

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