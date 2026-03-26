국힘 충북지사 경선 '붕괴 직전'…윤희근 전 경찰청장 전격 사퇴

조길형 전 충주시장 이어 두 번째 중도하차...당내 혼란 극심
조길형 이어 두 번째 중도 하차로 당내 혼란 극심
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 충북지사 후보 경선이 혼란의 소용돌이로 빠졌다.
윤희근 전 경찰청장이 26일 밤 예비후보직 사퇴를 전격 선언하면서 공천을 둘러싼 갈등이 최고조에 이르렀다.
윤 전 청장의 중도 하차는 조길형 전 충주시장에 이어 두 번째이다.
조 전 시장은 앞서 현 김영환 지사의 컷오프(공천 배제) 결정 이후 김수민 전 의원의 후보 내정설이 불거지자 "이 당은 내가 사랑하던 당이 아니다"고 말하며 사퇴했다.
윤 전 청장은 이날 밤 자신의 페이스북에 글을 올려 "고향에 대한 애정과 국가관 하나로 시작한 여정을 이쯤에서 멈춰야 할 것 같다"며 출마 포기를 밝혔다.
그는 "공직의 타이틀을 버리고 새로운 길을 걷겠다고 다짐했지만 마지막 명예까지 저버리며 타협하지 않겠다"고 썼다.
윤 전 청장의 사퇴는 예견된 일이었다.
그는 윤갑근 예비후보와 김수민 전 의원의 뒤늦은 합류에 감점을 부여하거나, 청년·여성 가점 적용을 제외해야 한다며 경선 규칙 개정을 요구했다.
하지만 국민의힘 공천관리위원회는 경선 룰 변경 불가 방침을 확정하고 기탁금 미납 시 경선 제외를 통보했다.
결국 윤 전 청장은 이에 반발해 사퇴를 선택했다는 분석이다.
윤갑근 예비후보도"완주 여부를 저울질 중"인 것으로 알려졌다.
한편 컷오프된 김영환 지사는 법원에 '공천 배제 효력정지 가처분'을 신청한 상태다.
국민의힘은 오는 29일부터 다음 달 9일까지 두 차례 후보자 토론회를 연 뒤, 15~16일 본경선을 치러 최종 후보를 17일 확정할 예정이다.
baek3413@newspim.com