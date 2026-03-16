국민의힘 김영환 충북지사 '현역 1호 컷오프' 후폭풍

윤희근·조길형·윤갑근 3파전 구도 급부상

보수진영 재편 속 당내 동요·무소속 출마설 고개

여론조사상 민주당 우세 속 '승부수' 통할까

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘이 김영환 충북지사를 '현역 1호 컷오프'하면서 충북 정치권이 급속한 재편의 소용돌이에 빠져들고 있다.

공천 관리가 '혁신' 기치를 내걸고 추가 공모 방침까지 밝히자, 도내 보수 진영 곳곳에서 "정치 쇄신"과 "무리한 물갈이"가 정면 충돌하는 모양새다.​

김영환 충북지사. [사진=충북도]

◇당내 "쇄신" vs "정치적 타깃" 엇갈린 반응

공천관리위원회는 16일 김 지사를 두고 "창의적 행정과 선도적 정책을 펼친 지도자"라며 공을 높이 평가하면서도 "안정이 아니라 스스로를 흔드는 혁신의 정치가 필요하다"며 컷오프를 강행했다.

당 지도부는 충북을 '기득권 공천 청산'의 출발점으로 삼겠다는 의지를 분명히 한 셈이다.​

하지만 충북 당 내 기류는 복잡하다.

김 지사가 여당 광역 단체장 가운데 첫 컷오프 대상이 된 데 대해 "정치적 타깃"이라는 불만이 물밑에서 제기된다.

특히 김 지사와 가까운 일부 지역 조직에서는 "도정 성과와 경쟁력을 무시한 결정"이라는 볼멘소리와 함께 향후 행보에 따라 조직 이탈 가능성까지 거론되고 있다.

김 지사 컷오프 직전까지 국민의힘 충북지사 공천은 김영환 지사, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장, 윤갑근 변호사 등 4파전 구도로 짜여 있었다.

김 지사가 빠지면서 이들 3인에 추가 공모 인사까지 더해질 가능성이 커졌다.​

공관위가 "새 시대정신을 담아낼 인물, 미래 산업·지역 혁신을 이끌 비전을 갖춘 인물"을 강조한 만큼, 정치 신인에 가까운 윤희근 카드와 지방 행정 경험이 두터운 조길형 카드, 전통 보수 상징성이 강한 윤갑근 카드 사이에서 '혁신 vs 안정' 저울질이 치열해질 전망이다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 공천 관련 발표를 하고 있다. 2026.03.16 panbin@newspim.com

◇무소속 출마·보수 분열 변수… 충북 민심 향방은

정치권 일각에서는 김 지사의 무소속 출마 가능성도 조심스럽게 거론된다.

아직 김 지사 본인은 아직까지 공식적인 입장을 밝히지 않고 있지만 컷오프가 '정치적 희생양'이라는 인식이 확산될 경우, 지지 기반을 중심으로 독자 행보 요구가 높아질 수 있다는 관측이다.

이 경우 보수 표 분산은 불가피해져 민주당은 호재로 작용할 수 있다.

여론 조사 지표도 국민의힘은 녹록지 않다.

올 초 KBS청주 여론 조사에서 충북 정당 지지도는 민주당 42%, 국민의힘 25%로, 민주당이 전 권역에서 우위를 보였다.

앞선 다른 조사에서도 민주당이 40%대 국민의힘이 20%대 중후반에 머무는 흐름이 반복되면서,충북이 '야당 우세 지역'으로 굳어지는 양상이다.

이런 흐름 속에서 현역 지사까지 교체하는 초강수는, 자칫 "위기 돌파"가 아니라 "위기 확대"로 이어질 수 있다는 우려가 제기된다.

결국 이번 지방선거에서 국민의힘은 충북을 '세대교체·혁신 공천'의 상징 무대로 삼겠다는 구상이지만 현실 정치 구도에서는 보수 진영 내부 균열과 조직 이완이라는 부작용을 감수해야 하는 딜레마에 직면했다.

반대로 민주당은 이미 우세한 정당 지지율을 바탕으로 "여당 내홍 프레임"을 적극 부각하며 충북 탈환을 노릴 공산이 크다.

충북지사 선거가 여권 혁신 전략의 성공 사례가 될지, 아니면 무리한 현역 물갈이로 인한 패착으로 남을지는 향후 추가 공모 결과와 최종 후보 선출, 그리고 김영환 지사의 향배에 따라 크게 갈릴 전망이다.

baek3413@newspim.com