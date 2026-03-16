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국민의힘 김영환 충북지사 '현역 1호 컷오프' 후폭풍

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윤희근·조길형·윤갑근 3파전 구도 급부상
보수진영 재편 속 당내 동요·무소속 출마설 고개
여론조사상 민주당 우세 속 '승부수' 통할까

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘이 김영환 충북지사를 '현역 1호 컷오프'하면서 충북 정치권이 급속한 재편의 소용돌이에 빠져들고 있다.

공천 관리가 '혁신' 기치를 내걸고 추가 공모 방침까지 밝히자, 도내 보수 진영 곳곳에서 "정치 쇄신"과 "무리한 물갈이"가 정면 충돌하는 모양새다.​

김영환 충북지사. [사진=충북도]

◇당내 "쇄신" vs "정치적 타깃" 엇갈린 반응

공천관리위원회는 16일 김 지사를 두고 "창의적 행정과 선도적 정책을 펼친 지도자"라며 공을 높이 평가하면서도 "안정이 아니라 스스로를 흔드는 혁신의 정치가 필요하다"며 컷오프를 강행했다.

당 지도부는 충북을 '기득권 공천 청산'의 출발점으로 삼겠다는 의지를 분명히 한 셈이다.​

하지만 충북 당 내 기류는 복잡하다.

김 지사가 여당 광역 단체장 가운데 첫 컷오프 대상이 된 데 대해 "정치적 타깃"이라는 불만이 물밑에서 제기된다.

특히 김 지사와 가까운 일부 지역 조직에서는 "도정 성과와 경쟁력을 무시한 결정"이라는 볼멘소리와 함께 향후 행보에 따라 조직 이탈 가능성까지 거론되고 있다.

김 지사 컷오프 직전까지 국민의힘 충북지사 공천은 김영환 지사, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장, 윤갑근 변호사 등 4파전 구도로 짜여 있었다.

김 지사가 빠지면서 이들 3인에 추가 공모 인사까지 더해질 가능성이 커졌다.​

공관위가 "새 시대정신을 담아낼 인물, 미래 산업·지역 혁신을 이끌 비전을 갖춘 인물"을 강조한 만큼, 정치 신인에 가까운 윤희근 카드와 지방 행정 경험이 두터운 조길형 카드, 전통 보수 상징성이 강한 윤갑근 카드 사이에서 '혁신 vs 안정' 저울질이 치열해질 전망이다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 16일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 공천 관련 발표를 하고 있다. 2026.03.16 panbin@newspim.com

◇무소속 출마·보수 분열 변수… 충북 민심 향방은

정치권 일각에서는 김 지사의 무소속 출마 가능성도 조심스럽게 거론된다.

아직 김 지사 본인은 아직까지 공식적인 입장을 밝히지 않고 있지만 컷오프가 '정치적 희생양'이라는 인식이 확산될 경우, 지지 기반을 중심으로 독자 행보 요구가 높아질 수 있다는 관측이다.

이 경우 보수 표 분산은 불가피해져 민주당은 호재로 작용할 수 있다.

여론 조사 지표도 국민의힘은 녹록지 않다.

올 초 KBS청주 여론 조사에서 충북 정당 지지도는 민주당 42%, 국민의힘 25%로, 민주당이 전 권역에서 우위를 보였다.

앞선 다른 조사에서도 민주당이 40%대 국민의힘이 20%대 중후반에 머무는 흐름이 반복되면서,충북이 '야당 우세 지역'으로 굳어지는 양상이다.

이런 흐름 속에서 현역 지사까지 교체하는 초강수는, 자칫 "위기 돌파"가 아니라 "위기 확대"로 이어질 수 있다는 우려가 제기된다.

결국 이번 지방선거에서 국민의힘은 충북을 '세대교체·혁신 공천'의 상징 무대로 삼겠다는 구상이지만 현실 정치 구도에서는 보수 진영 내부 균열과 조직 이완이라는 부작용을 감수해야 하는 딜레마에 직면했다.

반대로 민주당은 이미 우세한 정당 지지율을 바탕으로 "여당 내홍 프레임"을 적극 부각하며 충북 탈환을 노릴 공산이 크다.

충북지사 선거가 여권 혁신 전략의 성공 사례가 될지, 아니면 무리한 현역 물갈이로 인한 패착으로 남을지는 향후 추가 공모 결과와 최종 후보 선출, 그리고 김영환 지사의 향배에 따라 크게 갈릴 전망이다.

baek3413@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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