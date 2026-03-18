김수민 "충북지사 후보 경선으로 결정해달라"…국힘 공관위에 공개 요청

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김수민 전 충북도 정무부지사가 18일 국민의힘 공천관리위원회에 "충북지사 후보는 경선을 통해 결정해 달라"고 요청했다.

김 전 부지사는 이날 페이스북에서"후보 등록 이후 많은 이야기를 들었지만, 사실이 아닌 부분이 너무 많아 일일이 정리하기 어렵다"고 전제하며 "지금은 개별 공격에 대응하기보다 공정한 경선 절차를 확보하는 데 초점을 두겠다"고 밝혔다.

김수민 전 충북도 정무부지사.[사진=뉴스핌DB]

그는 "존경하는 예비후보들과 충북의 미래 비전을 놓고 선의의 경쟁을 하고 싶다"며 "실력을 검증받은 가장 좋은 상품을 시장에 내보내는 것, 그것이 보수의 자세이자 자유시장경제의 핵심 가치"라고 강조했다.

이어 "충북의 미래를 위해 당의 결정을 존중하고 헌신하겠다"고 덧붙여 공관위의 최종 판단을 수용할 뜻도 내비쳤다.

김 전 부지사의 입장은 국민의힘 공관위가 단수공천 방안을 검토하는 가운데 제기된 '밀실 공천' 논란 속에서, 여론 부담을 완화하고 경쟁을 통한 후보 검증을 강조하는 메시지로 풀이된다.

김 전 부지사의 글에는 "충북의 미래를 생각하면 사퇴하라", "요점을 빗나가셨네요" 등 비판과 함께 "힘내세요", "당을 위한 충정으로 본다"는 응원의 댓글이 잇따랐다.

앞서 공천에서 제외된 김영환 충북지사는 SNS에 "밀실에서 공천이 이뤄지고 공정이 땅에 떨어졌다"며 "김수민을 등록시켜 야바위 정치를 하고 있다"고 비판했다.

그는 "충절의 고향 충북에서 이런 배신의 정치가 횡행하는 것을 두고 볼 수 없다"며 강한 반발을 나타냈다.

한편 경선 공정성 논란이 확산되면서 조길형 전 충주시장은 전날 예비후보직을 전격 사퇴했다.

조 전 시장은 "13년간 당명이 바뀌고 두 번의 대통령 탄핵을 겪는 가운데서도 당원으로서 도리를 다했지만, 지금의 당은 더 이상 내가 사랑하던 그 당이 아니다"고 말했다.

윤희근 전 경찰청장도 "이런 모습이 미래와 대통합이라면 도민을 호구로 보는 것"이라며 "선거운동을 중단하고 숙고의 시간을 가진 뒤 최종 입장을 밝히겠다"고 밝혔다.

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