[ETF시황] 우주테크·조선 ETF 강세…귀금속·건설은 약세

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TIGER 미국우주테크 9.06%↑, 희토류·2차전지 테마도 상승

PLUS K방산레버리지 -3.49%, 기타 귀금속·은 테마 하락





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 17일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 우주테크·조선 관련 상품이 강세를 보인 반면 귀금속·건설 계열은 약세를 나타냈다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 수익률 상위 ETF는 TIGER 미국우주테크(9.06%), TIGER 2차전지TOP10레버리지(7.22%), PLUS K방산소부장(7.09%), SOL 조선기자재(6.68%), ACE 미국우주테크액티브(6.06%) 순이었다.

테마별로는 희토류(4.50%) 관련 ETF가 가장 높은 상승률을 기록했다. 이 밖에 조선(3.14%), 리튬(3.14%), 2차전지(2.99%), 사이버보안(2.56%) 테마도 강세를 보였다.

반면 수익률 하위권에는 PLUS K방산레버리지(-3.49%), RISE 2차전지TOP10인버스(합성)(-3.32%), KODEX 방산TOP10레버리지(-3.11%), PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10(-2.68%), ACE 일본TOPIX레버리지(H)(-2.53%) 등이 이름을 올렸다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 17일 오전 코스피가 전장 종가보다 28.31 포인트(0.45%) 하락하며 6197.74로, 코스닥은 4.10 포인트(0.35%) 하락한 1158.87로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 7.20원 상승한 1481.80원에 주간거래를 시작했다. 2026.04.17 yym58@newspim.com

테마별 하락에서는 기타 귀금속(-2.16%)의 낙폭이 가장 컸다. 은 현물(-1.65%), 은 선물(-1.54%), Nikkei225(-1.01%), 건설(-1.00%) 테마도 약세를 나타냈다.

자금 흐름은 머니마켓·우주테크 ETF로 유입되는 모습이다. 전일 기준 자금 순유입 상위 ETF는 TIGER 머니마켓액티브로 1516억원이 들어왔고 TIGER MSCI Korea TR(828억원), TIGER 미국우주테크(727억원), KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50(470억원), TIME 글로벌AI인공지능액티브(407억원) 등에도 자금이 유입됐다.

반면 KODEX 레버리지에서는 4760억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 나타났고 KODEX 200(-3456억원), TIGER CD금리투자KIS(합성)(-1991억원), TIGER 코리아TOP10(-1089억원), TIGER 반도체TOP10(-1082억원) 등에서도 자금이 빠져나갔다.

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