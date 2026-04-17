[특징주] 스페이스X IPO 기대에 관련주 강세…미래에셋벤처 21%↑

스타링크 MAU 4분기 연속 100%↑, 올여름 IPO 추진 기대감 부각

미래에셋증권·세아베스틸·아주IB·에이치비엠 동반 상승





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 스페이스X 관련주가 스타링크의 글로벌 이용자 급증과 기업공개(IPO) 기대감으로 강세를 보이고 있다.

17일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 17분 기준 미래에셋벤처투자는 전일 대비 8200원(+21.19%) 오른 4만6900원에 거래되고 있다. 장중 한때 4만6900원까지 오르기도 했다. 아주IB투자는 전일 대비 1730원(+15.77%) 오른 1만2700원, 에이치브이엠은 7100원(+7.86%) 오른 9만7400원, 미래에셋증권은 700원(+0.98%) 오른 7만2000원, 세아베스틸지주는 1500원(+2.13%) 오른 7만2000원, LG에너지솔루션은 3500원(+0.84%) 오른 41만9500원에 거래되고 있다. 반면 이녹스첨단소재는 450원(-1.30%) 내린 3만4250원에 거래 중이다.

이날 강세는 스페이스X의 위성 인터넷 사업부 스타링크의 글로벌 이용자 급증 소식이 촉매가 됐다. 시장조사기관 앱토피아는 16일(현지시간) 올해 1분기 스타링크 앱의 전 세계 다운로드 수와 월간 활성 이용자(MAU)가 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다고 밝혔다. 스타링크의 MAU 증가율이 100%를 웃도는 분기가 4분기 연속 이어졌다. 스타링크 누적 가입자 수는 지난 2월 1000만 명을 돌파했다.

스페이스X의 스타십. [사진=블룸버그]

스페이스X의 IPO 기대감도 수급을 자극하고 있다. 스페이스X는 올여름 IPO를 추진할 것으로 예상되는 가운데 스타링크는 스페이스X가 목표로 하는 약 1조7500억달러의 기업 가치를 견인할 핵심 동력으로 평가받고 있다. 스타링크는 지난해 약 114억달러의 매출을 올린 것으로 추산됐다. 브라질의 경우 MAU가 전년 대비 약 5배 급증하며 전 세계 이용자 기반 점유율이 1년 전 5% 미만에서 현재 약 13%로 상승했고, 미국 내 1분기 앱 다운로드 수도 전년 동기 대비 세 배 이상 증가한 120만 건으로 역대 최고치를 경신했다.

국내에서는 스페이스X IPO 공모주 배정에 나선 미래에셋증권을 비롯해 관련 투자사와 부품·소재 납품사들이 수혜 기대를 받고 있다. 켄코아에어로스페이스는 1300원(+5.71%) 오른 2만4050원, 나노팀은 660원(+6.30%) 오른 1만1130원, 스피어는 1400원(+3.03%) 오른 4만7550원에 거래되고 있다.

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