[AI의 종목 이야기] "테슬라, 사이버트럭 판매량 뻥튀기…스페이스X 5분의 1 구매"

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이 기사는 인공지능(AI) 번역을 통해 생성된 콘텐츠로 원문은 4월16일 블룸버그통신 기사입니다.

[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 테슬라(TSLA)의 사이버트럭 판매 실적이 일론 머스크의 다른 계열사들에 의해 인위적으로 받쳐지고 있으며, 이는 해당 픽업트럭이 일반 소비자 수요를 끌어들이는 데 실패하고 있음을 보여주는 또 하나의 방증이다.

S&P 글로벌 모빌리티가 블룸버그 뉴스에 제공한 차량 등록 데이터에 따르면, 머스크가 이끄는 로켓·위성 기업 스페이스X는 지난해 4분기 미국에서 등록된 사이버트럭 7071대 가운데 1279대, 즉 18% 초과를 취득했다. 머스크의 다른 계열사들도 같은 기간 60대를 추가로 취득했다.

미국 캘리포니아주 호손에 있는 스페이스X 시설 밖에 주차된 테슬라 사이버트럭 [사진=블룸버그통신]

해당 기간 등록된 사이버트럭 5대 중 거의 1대꼴로 머스크의 광범한 기업군 내부에서 한 법인으로부터 다른 법인으로 납품된 셈이다. 취득 금액은 1억달러를 초과할 것으로 추정되며 이 같은 구매는 올해에도 계속되고 있다.

이 수치는 테슬라가 사이버트럭을 출시한 지 불과 2년 만에 소비자 수요가 얼마나 빠르게 꺾이고 있는지를 단적으로 드러낸다. 스페이스X 외에 xAI, 보링 컴퍼니, 뉴럴링크 등 머스크 계열사들에 대한 판매분을 제외하면 4분기 사이버트럭 등록 대수는 51% 감소했을 것이다.

자문사 오토포캐스트 솔루션스의 샘 피오라니 글로벌 차량 수요 예측 부문 부사장은 "테슬라는 사이버트럭을 사줄 구매자가 바닥나고 있다"고 말했다.

테슬라, 머스크, 스페이스X, 보링 컴퍼니, 뉴럴링크는 논평 요청에 응하지 않았다. 스페이스X는 지난 2월 xAI를 인수했다.

테슬라는 3년 연속 연간 판매 감소라는 최악의 시나리오를 앞두고 전 차종에 걸쳐 부진한 판매를 반전시켜야 한다는 압박을 받고 있다. 한때 전기차 시장의 압도적 선두 기업이었던 테슬라는 지난해 중국의 BYD에 세계 최대 전기차 판매 기업 자리를 내줬다.

투자자들은 머스크가 로보택시와 휴머노이드 로봇 등 미래 사업에 무게중심을 옮기면서 테슬라의 자동차 판매 부진을 대체로 묵인해왔다. 그러나 해당 제품들이 실질적인 사업 부문으로 자리 잡으려면 아직 갈 길이 멀고 주주들의 인내심도 한계에 가까워지는 모양새다. 테슬라 주가는 지난해 12월 중순 사상 최고치를 기록한 이후 5분의 1 가까이 하락했다.

높았던 기대

사이버트럭은 2023년 말 대대적인 주목을 받으며 출시됐다. 테슬라 전체 자동차 판매의 대부분을 차지하는 모델Y 스포츠유틸리티차량과 모델3 세단에 이어 라인업에 다양성을 더하는 거친 외관의 차종으로 등장해 포드 모터(F), 제너럴모터스(GM), 스텔란티스(STLA)가 장악하고 있는 미국 픽업트럭 시장 공략을 목표로 했다.

머스크는 출시 전 2025년까지 연간 25만 대 생산 체제를 갖출 것이라고 예고했다. 그는 사이버트럭을 테슬라가 만든 제품 중 최고라고 칭한 바 있다.

그러나 처음부터 위험 신호는 존재했다. 각진 디자인은 호불호가 갈렸고 지난해 머스크에 대한 반감이 확산되면서 눈길을 끄는 이 차량은 간헐적으로 조롱과 기물 파손의 표적이 됐다. 차량 가격도 예상보다 높아 초기 버전은 10만달러를 웃돌았는데 이는 2019년 처음 제시한 4만달러 미만의 시작 가격과 큰 차이가 있었다.

S&P 글로벌 모빌리티 데이터에 따르면 스페이스X의 사이버트럭 등록은 지난해 10월부터 시작됐다. 머스크 계열사들의 구매는 올해에도 이어져 1월에 158대, 2월에 67대가 추가로 납품됐다.

계열사 간 거래의 재무 조건은 공개되지 않았으나 현재 사이버트럭의 시작 가격이 약 7만달러인 점을 감안하면 스페이스X, xAI, 보링 컴퍼니, 뉴럴링크가 테슬라에 지불한 금액은 합산 기준 1억달러를 초과하는 것으로 추정된다.

이 계열사들이 사이버트럭을 어떤 용도로 활용하는지는 명확하지 않다. 특히 인공지능·소셜미디어 기업이 사이버트럭 50대를 취득한 이유도 불분명하다. 온라인에는 텍사스 스페이스X 부지에 사이버트럭들이 줄지어 방치된 사진과 영상이 돌아다니고 있다. 해당 픽업트럭의 수석 엔지니어는 지난해 10월 소셜미디어에 스페이스X가 가솔린 지원 차량을 사이버트럭으로 교체하는 중이라고 게시했다. 일부는 보안 차량으로 운용되는 것으로 확인됐다. 전기차 전문 매체 일렉트렉은 지난해 12월 스페이스X가 최종적으로 약 2000대의 사이버트럭을 구매할 가능성이 있다고 보도했다.

테슬라가 사이버트럭 단종 의사를 밝힌 적은 없지만 판매가 부진한 모델X SUV와 모델S 세단은 단계적으로 생산을 종료하는 중이다. 머스크는 사이버트럭의 불투명한 전망에 관한 질문에 상업 고객 대상 플리트 판매 확대를 검토할 수 있다고 시사했다.

그는 지난 1월 테슬라 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "도심 내 소량 화물 운송 시장은 분명히 존재한다"며 "자율주행 사이버트럭이 그 용도에 매우 적합할 것"이라고 말했다.

실망스러운 픽업트럭 성적

사이버트럭의 판매 부진은 이 차종만의 문제가 아니다. 전기 픽업트럭 전반이 정체된 미국 전기차 시장 내에서 고전을 면치 못하고 있다. 포드는 최근 전기 픽업 F-150 라이트닝을 주행거리 연장형 하이브리드 차량으로 전환하기로 결정했다. 콕스 오토모티브 데이터에 따르면 사이버트럭은 올해 1분기 45% 감소에도 불구하고 미국 배터리 전기 트럭 부문 판매 1위를 유지했다.

머스크의 계열사들은 재무 투자, 사업 계약, 때로는 인력 공유를 통해 오랫동안 서로 얽혀 있었다. xAI는 테슬라의 메가팩 배터리를 사용하고 자사 AI 챗봇 그록을 테슬라 차량에 탑재했다. 라스베이거스 컨벤션 참가자들은 보링 컴퍼니가 건설한 터널을 테슬라 차량으로 이동할 수 있다. 테슬라와 스페이스X는 반도체 생산 프로젝트에서도 협력하고 있다.

그럼에도 동일한 최고경영자가 이끄는 계열사에 특정 차종을 대량으로 넘기는 것은 자동차 제조사로서는 이례적인 행태다. 자동차 제조사들은 통상 특정 모델의 판매가 부진할 경우 신규 인센티브를 제공하거나 가격을 인하하거나 임직원에게 리스로 공급하는 방식을 택한다.

S&P 글로벌 모빌리티의 자동차 산업 분석가 톰 리비는 "소매 수요가 생산량에 못 미칠 때 공장 가동을 유지하기 위한 방법"이라고 평했다.

bernard0202@newspim.com