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한화솔루션, 유상증자 규모 2.4조원에서 1.8조원으로 축소

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  • 한화솔루션이 17일 유상증자 규모를 2조4000억원에서 1조8000억원으로 축소했다.
  • 채무상환 금액을 1조5000억원에서 9000억원으로 줄이고 미래성장 투자는 9000억원 유지한다.
  • 2030년까지 추가 유상증자를 하지 않고 연결 당기순이익의 10%를 주주에게 환원할 방침이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

채무상환 금액 1조 5000억원에서 9000억원으로 축소
김승연 회장, 한화솔루션에서 급여 받지 않기로

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 대규모 유상증자 추진으로 주주 반발을 사고 있는 한화솔루션이 유상증자 규모를 당초보다 줄이고, 발행 조건을 일부 수정했다. 금융감독원의 정정신고서 제출 요구에 따른 것이다.

한화솔루션은 17일 이사회를 열고 유상증자 규모를 2조4000억원에서 1조8000억원으로 축소하는 변경안을 의결했다고 밝혔다. 당초 증자안 중 채무상환 금액은 1조5000억원에서 9000억원으로 6000억원 줄이고, 9000억원 규모의 미래성장 투자 계획은 그대로 유지하는 방안이다.

한화솔루션은 증자 규모 축소에 따른 부족 재원 6000억원을 투자자산 유동화와 자본성 조달 등으로 마련할 예정이다. 이를 바탕으로 앞서 발표한 미래 혁신 성장 투자와 재무구조 개선, 주주환원 정책을 계획대로 실시할 방침이다.

서울 장교동 한화빌딩 사옥 [사진=한화]

특히 2030년 연결 기준 매출 33조원, 영업이익 2조9000억원 달성을 목표로 신재생에너지와 고부가가치 소재 등 핵심 성장 분야에 대한 투자를 지속해 나갈 계획이다.

또 주주가치 제고를 위해 2026년부터 2030년까지 5년간 연결 당기순이익의 10%를 배당 또는 자사주 매입·소각 등의 방식으로 주주에게 환원할 방침이다. 한화솔루션은 2030년까지 추가 유상증자를 하지 않기로 했다.

한화솔루션 남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 "유상증자 추진 초기 그 규모와 배경에 대해 주주 여러분 및 시장과 충분히 소통하지 못해 큰 심려를 끼쳐드린 점을 진심으로 반성하고 사과드린다. 최선을 다해 적극적으로 주주 여러분, 시장과 소통을 하겠다"고 다짐했다.

또 한화그룹 김승연 회장은 5월부터 한화솔루션에서 급여를 받지 않고 경영을 하기로 했다. 최고 경영자로서 유상증자의 목표인 미래성장 기술 투자와 재무구조 개선에 앞장서 기여하는 책임경영을 실천하는 의미다. 김 회장은 앞으로도 글로벌 태양광 시장 확대를 위한 경영 전략 자문과 미국 정·재계 네트워크를 바탕으로 사업 지원을 지속할 예정이다.

tack@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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