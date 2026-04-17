정부, 환경·물류 민자사업 6.2조 의결…환경 인프라 구축 속도

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마포시장 복합화 등 5건 의결

물재생센터 3곳 현대화 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 환경 인프라와 도시개발을 중심으로 한 대규모 민간투자사업이 본격 추진된다. 총 6조2000억원 규모 사업이 심의를 통과하면서 민자사업 확대가 속도를 낼 전망이다.

기획예산처는 17일 '제3회 민간투자사업심의위원회'를 열고 환경·물류 분야 5개 사업을 심의·의결했다고 밝혔다.

이번 민투심에서는 서울 마포농수산물시장 복합화 사업과 물재생센터 현대화, 하수관로 정비 등 생활밀착형 인프라 사업이 대거 포함됐다.

정부세종청사 기획예산처 전경 [사진=뉴스핌DB]

먼저 마포농수산물시장 복합화 사업은 시장·공원·문화시설을 결합한 복합시설로 재건축하는 내용이다. 총사업비는 6151억원 규모로, 향후 공모를 통해 민간사업자를 선정한다. 사업이 추진되면 전통시장 기능을 유지하면서 서울 서북권 관광 거점으로 활용될 것으로 기대된다.

환경 분야에서는 대형 물재생센터 3곳의 현대화 사업이 핵심이다. ▲중랑물재생센터(1조645억원) ▲난지물재생센터(1조7070억원) ▲탄천물재생센터(2조4967억원)는 노후 시설을 지하화해 재건설하고 상부에는 주민편익시설을 조성하는 방식으로 추진한다.

이들 사업은 방류수 수질 개선과 함께 하수처리 효율을 높이고 유지관리 비용을 줄이는 효과가 예상된다. 주거환경 개선과 민원 해소 측면에서도 의미가 있다는 평가다.

이와 함께 대구 달서천 일대 하수관로 정비사업도 포함됐다. 총사업비 2690억원 규모로, 기존 합류식 관로를 분류식으로 전환해 처리 효율을 높이고 쾌적한 생활환경을 조성한다.

정부는 이번 의결을 계기로 민간투자 확대 정책을 본격화한다는 방침이다.

임기근 기획처 차관은 "국민이 민간투자의 편익을 체감하기 위해서는 실제 사업으로 구현되는 것이 무엇보다 중요하다. 향후 5년간 민간투자 100조원 시대를 여는 데 총력을 다해야 한다"며 "현장과 끊임없이 소통해 민자사업이 국민 생활에서 원활히 작동되고, 경제성장을 뒷받침할 수 있도록 역량을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com