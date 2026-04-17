'1차 경선 통과' 윤갑근 "원칙·통합으로 본선 승리"

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"갈등 아닌 실력 경쟁…정체된 충북 다시 뛰게 할 것"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤갑근 국민의힘 충북지사 예비후보가 17일 1차 경선을 통과하며 결선에 진출했다.

윤 예비후보는 이날 입장문에서 "이번 결과는 원칙과 기준을 지키며 충북의 미래를 바로 세우라는 당원과 도민의 뜻이 반영된 것"이라고 밝혔다.

윤갑근 국민의힘 충북지사 예비후보. [사진=윤갑근 선거캠프] 2026.04.17 baek3413@newspim.com

그는 "충북에는 분열이 아닌 신뢰와 통합, 흔들림 없는 추진력이 필요하다"며 "책임 있게 도정을 이끌 후보를 선택한 결과"라고 평가했다.

이어 "순간의 유불리보다 기준을 지키고, 갈등보다 화합을 택하며 실천으로 신뢰를 쌓아온 점이 인정받았다"고 했다.

선거 과정의 정치적 공방에 대해서는 "진영이나 인물 중심의 선거가 아니라 향후 4년을 책임질 일꾼을 뽑는 과정"이라며 "갈라치기가 아닌 발전 역량과 통합 리더십이 중요하다"고 강조했다.

결선을 앞두고는 "누가 충북 변화를 이끌 적임자인지 정책과 비전으로 보여주겠다"며 "정체된 충북에 활력을 불어넣고, 도민의 삶과 지역 발전, 본선 승리라는 목표에 집중하겠다"고 밝혔다.

또한 "경쟁 후보들과 품격 있는 경쟁을 통해 당의 힘을 모으겠다"고 덧붙였다.



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